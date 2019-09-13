بطولة الإمارات للشطرنج السريع تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد الرقعة الشطرنجية اليوم منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع، في فئتي الرجال والسيدات.

تقام بطولة الرجال بفندق نوفوتيل الفجيرة في ضيافة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، فيما تقام بطولة السيدات في قاعة مركز الطفل بمنطقة الرقة في ضيافة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وتنتهي المنافسات في نفس اليوم وسيقام حفل الختام وتوزيع الجوائز عقب انتهاء منافسات كل بطولة.

ومن المتوقع أن تشارك جميع أندية اللعبة في البطولتين وسيشارك في بطولة الرجال أكثر من 70 لاعباً وبطولة السيدات 40 لاعبة، وأنهى الناديان كافة الترتيبات لانطلاق البطولة والتي سيحضرها عدد كبير من ممثلي الأندية وأولياء الأمور.

وقال حسين خلفان الشامسي، أمين عام الاتحاد: هذه البطولة من البطولات المحلية في الأجندة السنوية للاتحاد ودائماً نحرص على توزيع البطولات بالشكل الذي يعطي الفرصة لجميع الأندية في تنظيم بطولات وبالتالي يكون لدينا كوادر وخبرات إدارية وتنظيمية في كل الأندية، وهو ما نعمل عليه ضمن استراتيجيتنا.

وأضاف: الحضور الكبير من الأندية في كل البطولات يكشف مدى العمل الذي تقوم به هذه الأندية من أجل مصلحة اللعبة وعمل قاعدة كبيرة من اللاعبين واللاعبات.ورحبت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بجميع اللاعبات المشاركات في البطولات لفئة السيدات، وقالت: النادي يفتح أبوابه لكل الأندية ولدينا جاهزية تامة لانطلاقة الحدث، وذلك بقاعة مركز الطفل بمنطقة الرقة بالشارقة، وندرك أن بطولة اليوم دائماً تحتاج إلى جهود كبيرة، ولكنها في المقام الأول تزيد من الخبرات الإدارية والتنظيمية لدينا.