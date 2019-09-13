فزاع يستقبل محمدوف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه في «إنستجرام» صوراً خلال استقباله بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف، وفريق عمله.

وكان محمدوف توج بطلاً للعالم في صالة ذي أرينا بأبوظبي، بعد فوزه على الأمريكي داستن بورييه. ويتمتع البطل الروسي بشعبية كبيرة بين الشباب.

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