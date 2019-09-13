إطلاق معركة رئاسة اتحاد الكرة مبكراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

يبدو أن طبول معركة انتخابات رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم للدورة 2020-2024 قد قرعت مبكراً، وإن كان من خلف الستار وفي الكواليس التي تشهد تحركات «مكوكية» لبعض الطامحين باعتلاء كرسي الرئاسة في الخوانيج.

ورغم أن الانتخابات ستقام في نهاية شهر إبريل/ نيسان عام 2020، فان الحديث بدأ مبكراً عن الطامحين لرئاسة اتحاد الكرة، وهي معركة تبدو الأبرز والأقوى نظراً إلى الأسماء المتنافسة المطروحة.

يترقب الطامحون لدخول سباق الرئاسة العديد من المنعطفات التي تتعلق بالمعركة التي تدور على نيل شرف الفوز بكرسي رئاسة اتحاد اللعبة الشعبية الأولى.

أسماء المرشحين تتسع وتتقلص بين يوم وآخر، كأن البعض يريد الزج بأسماء لوضعها في دائرة الضوء ل«تحترق»، أو من أجل السعي لضمان الحصول على ردود فعل سواء كانت إيجابية أم سلبية.

مسار «معركة الرئاسة» لم تتضح معالمه، خاصة أن البعض يدرك أن هناك ما يشبه «معركة بين الحروب»، يجب أن يجتازها أولاً ومن ثم اتخاذ قرار الهجوم من أجل نيل شرف الفوز بالمنصب.

نظام الانتخابات

ويتوقف الطامحون كثيراً عند سيناريو ونظام الانتخابات، خاصة في ظل ما يدور عن تغيير في نظام الانتخابات، التي قد تكون وفق نظام «اللائحة» مع ترك الحرية للرئيس الجديد باختيار عضوين أو ثلاثة بالتعيين، وما بين إمكانية اللجوء إلى توزيع الأصوات (وفق نظام الوزن)، بحيث تكون هناك فوارق ما بين الأندية المحترفة وأندية الأولى مع إمكانية تقسيم تلك الأندية بدورها إلى فئتين «أولى» وهي تلك التي تشارك في مسابقات الدرجة الأولى- الرجال، و«ثانية» وهي تلك التي تشارك في مسابقات المراحل السنية فقط، علماً أن حسم هذه النقطة سيتوقف على مدى قانونيتها طبقاً للوائح الاتحاد الدولي.

وسيتوقف حسم كل تلك السيناريوهات بناء على ما ستسفر عنه قرارات الجمعية العمومية غير العادية التي سيدعو اتحاد الكرة إليها في الأسابيع المقبلة، وما ستتقدم به لجنة الانتخابات من تعديلات، علماً أن كل المؤشرات تشير إلى بقاء منصب نائب رئيس واحد (رئيس الرابطة)، وتواجد عنصر نسائي واحد.

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المرشحون

بورصة الترشيحات، وإن كانت قد حصلت خلف الكواليس، إلا أنها شهدت مداً وجزراً بين أسماء لم يخرج أي منها حتى الساعة ليشير على رغبة في دخول تلك المعركة.

وسيتوقف الكثيرون حول ما سيكون عليه قرار الرئيس الحالي المهندس مروان بن غليطة الذي لم يحسم قراره رسمياً حتى الآن، وإن كان قد رد على الكثير من السائلين حول تلك القضية بأنه غير راغب بولاية جديدة.

ولعل من بين المرشحين بقوة لمعركة الرئاسة المحامي والنجم الدولي السابق لنادي الشارقة وعضو مجلس الإدارة الأسبق يوسف حسين السهلاوي الذي تشير بعض المصادر إلى أنه سيخوض المعركة بثقة كبيرة، خاصة أنه سيتسلح بثقل انتخابي كبير من أندية الإمارة الباسمة التي تمتلك 9 أصوات (في حال لم يتم وضع وزن تصويتي).

وتشير مصادر «الخليج الرياضي» أن السهلاوي سيدخل بدعم من مجلس الشارقة الرياضي ما قد يساعد النجم الدولي السابق في الوصول إلى منصب الرئيس، وتسخير الخبرات التي يمتلكها لاعباً وإدارياً في مصلحة اللعبة.

ومن بورصة أسماء المرشحين، برز اسم سامي القمزي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السابق وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي حالياً ومدير الدائرة الاقتصادية في دبي كأحد الأسماء التي قد تخلف ابن غليطة في الخوانيج.

ولم يتضح ما إذا كان لدى القمزي الرغبة فعلاً في خوض تلك المعركة التي تحتاج منه إلى الكثير من العمل، والكثير من التحركات والكثير من الدعم أيضاً على أكثر من مستوى.

وسربت بعض المصادر رغبة حقيقية لدى حميد الطاير رئيس شركة النصر لكرة القدم سابقاً بدخول تلك المعركة الانتخابية من أجل تحقيق حلم الوصول إلى رئاسة الاتحاد وتحقيق الأهداف التي يسعى لها الطاير من خلال الفوز بمنصب رئيس اتحاد الكرة.

وكان اسم محمد المحمود قد وضع في بورصة الترشيحات كأبرز المرشحين لمنصب الرئاسة، قبل أن يخرج من التداول، دون أن يتضح ما إذا كان سيقدم على تلك الخطوة أم لا.

الجنيبي للرابطة

وتجمع العديد من المصادر الموثوقة على أن بقاء عبد الله ناصر الجنيبي على رأس رابطة المحترفين بشكلها الجديد سيكون محسوماً، خاصة أن الرجل أثبت كفاءة عالية في إدارة دفة لجنة المحترفين طوال الفترة السابقة، كما تمكن من تحقيق «حلم» تحويل اللجنة إلى رابطة قبل أسابيع.

ويتوقع أن يكون الجنيبي رئيساً ل«الرابطة»، كما سيشغل عضوية نائب رئيس الاتحاد الجديد، كما تدل كل المؤشرات، إن لم تحصل مفاجآت من العيار الثقيل.