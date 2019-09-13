ميرزا يفوز بذهبية الأمونيوم في آسيوية المضمار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف قائد منتخب الدراجات يوسف محمد ميرزا إنجازاً جديداً لسجله الحافل بالإنجازات المحلية والعربية والقارية بفوزه بالميدالية الذهبية لسباق الأمونيوم الذي أقيم في ختام بطولة كأس آسيا للمضمار التي أقيمت في نيودلهي ليكون الختام مشرفاً لدراجات الإمارات، وجاء فوز ميرزا بذهبية السباق عن جدارة بعد منافسة مثيرة مع نجوم القارة الآسيوية في السباق الذي يعد الأقوى في البطولة، حيث يتضمن منافسات في السكراتش والتيمبو والإقصاء والبوينت ريس.

وأكملت ذهبية الأمونيوم التي حققها فخر الإمارات يوسف ميرزا، فرحة منتخبنا بإنجازه في البطولة، حيث حصد 3 ميداليات متنوعة وهي الميدالية البرونزية التي حققها نجومنا في المطاردة الفرقية والميدالية الفضية التي حققها نجم الإمارات أحمد المنصوري في سباق النقاط، وأخيراً الميدالية الذهبية التي حققها نجم نجوم منتخب الدراجات يوسف ميرزا وهو إنجاز رائع ومشرف، أكد تطور دراجات الإمارات وأنها تسير بخطى سريعة ومدروسة بفضل ما تلقاه من رعاية واهتمام ودعم من مجلس إدارة الاتحاد ومتابعة مستمرة من لجنة المنتخبات.

وأعرب نايف عبد العزيز جكة رئيس بعثة منتخبنا في البطولة عن سعادته البالغة بالإنجاز الذي حققه نجوم المنتخب في البطولة وبالميدالية الذهبية التي أكملت فرحة الجميع، وأثنى على جهود اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بدر ميرزا الذين أدوا البطولة بروح الفريق الواحد، ما ساهم في نجاح الهدف المنشود .

وأهدى قائد منتخب الدراجات يوسف محمد ميرزا الإنجاز الذي تحقق في البطولة للقيادة الرشيدة وللقيادات الرياضية ولمجلس إدارة الاتحاد ولجنة المنتخبات وأسرة دراجات الإمارات وأسرته.

وقدم عبد الناصر عمران الشامسي رئيس لجنة المنتخبات، الشكر والتقدير لنجوم المنتخب بقيادة يوسف ميرزا، وأعرب عن تقديره للإنجاز الرائع الذي حقق نجوم المنتخب في البطولة.

وحرص أسامة الشعفار رئيس اتحاد الدراجات على تهنئة يوسف ميرزا، على إنجازه الذهبي، مؤكداً أن الفوز الذي حققه يعد امتداداً طبيعياً لإنجازاته المتعددة نظراً لإخلاصه لوطنه وحرصه على تطوير مستواه وإصراره على تحقيق الأفضل ورفع راية الإمارات خفاقة على منصات التتويج.