من منبوذ في أرسنال إلى لاعب العام في بايرن غنابري..

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

سلطت الصحافة العالمية الضوء على الجناح الألماني سيرج غنابري خريج أكاديمية أرسنال الإنجليزي ولاعب بايرن ميونيخ، وذلك بعد تألقه مع منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وتلقي قصة غنابري الضوء على الخسارة التي تعرض لها نادي أرسنال الإنجليزي بتخليه عن اللاعب الذي لعب له من 2011 حتى 2016.

بدأ غنابري مشواره كلاعب محترف مع أرسنال في 2011، عندما كان في السادسة عشرة من عمره، وكانت هناك آمال باختراقه الفريق الأول سريعاً. وبالفعل أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ أرسنال بعد جاك ويلشير يشق الصفوف مع الفريق الأول، وترك الجناح الموهوب بصمته في ديربي لندن أمام توتنهام موسم 2014-2015 عندما أشركه فينجر من الدكة ليلعب مع مواطنيه مسعود أوزيل وبير ميرتساكر ولوكاس بودولسكي. صنع غنابري (19 عاماً) بتمريرة متقنة هدف كازورلا وأنهى الديربي 2-صفر. كافأ أرسنال نجمه الواعد بعقد لخمس سنوات، لكن إصابة خطيرة بالركبة أبعدته قرابة عام كامل.

تدهورت مسيرة الألماني بعد الإصابة وأعاره أرسنال لويست بروميتش في أغسطس/ آب 2015 كي يحصل على مزيد من الخبرة لكنه لم يلعب هناك سوى 3 مباريات مع الفريق الأول، وعلق توني بوليس مدرب بروميتش: «سيرج جاء هنا ليلعب مباريات لكنه لم يكن جاهزاً. جاء من أكاديمية كرة ولم يلعب الكثير من المباريات بالدوري، الأكاديمية ليست دوري وأنا كمدرب أختار التشكيلة التي أفوز بها».

صدمة المشجعين

أرسنال استعاد غنابري بعد 6 أشهر لكن في الصيف التالي باعه مقابل 4.5 مليون استرليني لفيردر بريمن الألماني. صدم مشجعو أرسنال من سعر بيعه المنخفض ورد الجناح على المشككين به بتسجيل 11 هدفاً في أول موسم مع بريمن دفعت بايرن ميونيخ لطلب استعارته ثم شرائه مقابل 7 ملايين استرليني. أعاره البايرن لنادي هوفنهايم حيث طور مدربه الشاب جوليان نجليسمان موهبته، حاول هوفنهايم التمسك به موسماً ثانياً لكن البايرن شاهد ما يكفي من تطوره وأعاده إليه. البداية في استاد اليانز أرينا لم تكن مثالية أيضاً فقد صام عن التسجيل حتى نوفمبر/ تشرين الثاني في مباراة تعادل مخيبة للبافاري أمام فرايبورج لكنه أنهى الموسم برصيد 13 هدفاً و9 تمريرات في 42 مباراة بجميع المسابقات.

وحقق غنابري حلمه بإحراز لقب عندما حصد البايرن لقبه السابع على التوالي كما فاز بجائزة أفضل لاعب للعام بعد 4 سنوات فقط من تصريح توني بوليس ب «أنه ليس جيداً بما يكفي ليلعب مباراة بالدوري».

صعود نجم غنابري في البايرن جذب أنظار مدرب الماكينات يواكيم لوف ليصبح بسن ال 24 واحداً من أركان ثورة الماكينات الشبابية وآخرها تسجيل هدف في شباك إيرلندا الشمالية 2-صفر ضمن تصفيات يورو 2020. وأثنى لوف على جناحه وقال: «سيرج غنابري أصبح لاعباً مهماً بالنسبة لنا، يمكنه تحريك اللعب وشن هجمة متقنة».

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طمع بالمال

الألماني الآخر في أرسنال، بير ميرتساكر، استطاع على عكس غنابري كتابة اسمه في تاريخ المدفعجية لدرجة أن عينه مدرباً في الأكاديمية العريقة كما فاز مع ألمانيا بلقب العالم 2014. وكشف ميرتساكر في كتاب سيرته الذاتية عما قاله له والده عندما كان يلعب في هانوفر بسن ال 15: «هذه هي خاتمة لعبك الكرة» لكنه بعد 20 عاماً أثبت أنه مدافع من طراز رفيع.

وأكد ميرتساكر أن كشفه هذا ربما يساعد الناشئين على الصبر ليحققوا أحلامهم وأضاف: «مشكلة الآباء اليوم أنهم يتخيلون أن مجرد الزج بابنهم في الأكاديمية سيضمن لهم مبلغاً يسددون منه قسط البيت، والدي (مدرب سابق في هوفنهايم) على خلاف ما يحصل الآن جلس معي لقراءة عقد أرسنال وقال «الأجر كبير ومبالغ فيه» ورفض أخذ المال وكنت غاضباً منه لكنه واصل بعث الرسائل التشجيعية».

الجيل الجديد يعاني من عدم مراعاة الآباء لأبنائهم اللاعبين وتعليمهم أن الرياضة تعني التواضع والاحترام والانضباط، عندما لا يحترم اللاعب مدربه يخسر فرصته في اللعب ثم الانتقال واللعب بمكان آخر.

سهل خريجا الأكاديمية ريس نيلسون وجو ويلوك مهمة المدرب أوناي إيمري في استعادة ثقة المشجعين بالأكاديمية ويضيف ميرتساكر: «هذا تحد كبير وأنا أتفهم هذا لكنني لست هنا لإرضاء الجميع وآمل أن تكون إدارة أرسنال متفهمة لهذا الواقع عندما عينوني مدرباً للأكاديمية».



صدارة مؤقتة

تبدو الفرصة مواتية أمام فولفسبورغ للانقضاض على الصدارة مؤقتاً عندما يحل ضيفاً على فورتونا دوسلدورف اليوم الجمعة، وذلك بانتظار قمة المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم بين لايبزيغ المتصدر وبايرن ميونيخ حامل اللقب غداً السبت.

ويحتل فولفسبورغ المركز الثاني مشاركة مع بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطتين خلف لايبزيغ المتصدر.

ويأمل فولفسبورغ استعادة نغمة الانتصارات التي استهل بها الموسم بفوزين متتاليين على كولن وهرتا برلين قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه بادربورن 1-1 في المرحلة الماضية.

وتتجه الأنظار السبت إلى ملعب «ريد بول أرينا» في لايبزيغ حيث يلعب صاحب الأرض مع ضيفه بايرن ميونيخ في قمة ثأرية للأول الذي خسر أمام النادي البافاري بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا في 25 مايو الماضي. وضرب لايبزيغ بقوة مطلع الموسم الحالي بتحقيقه العلامة الكاملة في ثلاث مراحل.

وتشهد المرحلة قمة نارية ثانية تجمع السبت أيضا بين باير ليفركوزن وضيفه بوروسيا دورتموند وصيف بطل الموسم الماضي.