الأهلي والزمالك يختتمان استعداداتهما الإفريقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

حصل محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، على بعض الحُقن المُسكنة حتى يتمكن من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة، ومن ثم المشاركة في مباراة كانو سبورت الغيني، في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال بطولة إفريقيا، المقرر لها غداً السبت بغينيا بعدما تعرض الشناوي لإصابة في الكتف خلال تقسيمة قوية على ملعب التتش مساء الأحد الماضي.

وكشف مصدر بالأهلي أنه رغم أن إصابة الشناوي لم تكن قوية إلا أن الجهاز الطبي فضّل إراحة الحارس الدولي من التدريبات لأكثر من يوم، على أن يغيب عن الظهور في مباراة بطل غينيا غداً، لكن الشناوي أعلن جاهزيته ورغبته في المشاركة في التدريبات، ومن ثم المباراة المرتقبة،حتى يُحافظ على تواجده في التشكيل الأساسي للفريق، خاصة مع تولّي السويسري رينيه فايلر مسؤولية تدريب الفريق مؤخراً، وأوضح المصدر أن الشناوي حصل على بعض الأدوية المُسكّنة والحُقن من أجل المشاركة في اللقاء المرتقب مع بطل غينيا الاستوائية.

على الجانب الآخر، يخوض اليوم،فريق الزمالك بقيادة الصربي «ميتشو» التدريب الثاني والختامي في السنغال، استعداداً لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد السبت.

ويعد التدريب الذي سيخوضه الفارس الأبيض اليوم، على ملعب مواجهة جينيراسيون فوت، بمثابة البروفة الأخيرة للجهاز الفني واللاعبين، من أجل تحديد ملامح الخطة والطريقة التي سيواجه بها الزمالك بطل السنغال، لاسيما أن بعثة الفريق الأبيض وصلت العاصمة السنغالية داكار مساء يوم الأربعاء الماضي، واكتفى اللاعبون بالخضوع لتدريبات استشفائية دون خوض تدريبات بدنية أو فنية نظراً لمشقة الرحلة، والخوف على الفريق من التعرض لحالة إجهاد.

وكان الزمالك قد تأهل لدور ال32 بعد الفوز الكبير على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في مباراة الذهاب، ثم بسداسية دون رد، في مباراة إياب دور ال64.

على صعيد متصل، طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بضرورة تغيير ملعب مباراة السوبر التي تجمع فريقه مع الأهلي المقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر/‏ أيلول الحالي على أرضية ملعب استاد السلام.. وقال مرتضى منصور إنه يرى إقامة المباراة في استاد برج العرب بصفته أكثر أماناً بخلاف أنه ملعب محايد، خاصة أن النادي الأهلي يلعب على السلام في الدوري كونه ملعبه، وبتروسبورت خاص بالزمالك ولا يجوز لعب بطولة بين الفريقين على أي من الملعبين.