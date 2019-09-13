مانشستر سيتي يكرم كومباني ويطلق شارعاً باسمه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

شهدت مدرجات «استاد الاتحاد»، معقل مانشستر سيتي بطل الثلاثية المحلية التاريخية، حضوراً مكثفاً من الجمهور (51.602 ) في مباراة تكريم القائد فنسنت كومباني (33 عاماً) أمام فريق أول ستارز بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، ولم يلعب كومباني الذي يشغل منصب المدرب واللاعب في أندرلخت البلجيكي المباراة الخيرية لمصلحة المشردين بين سيتي وأول ستارز؛ بسبب إصابته وجلس على الدكة إلى جانب مدربه جوارديولا.

وكشف سيتي قبل المباراة (2-2) عن لوحة لكومباني في مدخل أكاديمية النادي، كما أعلن النادي عن خطة لبناء تمثال لأسطورته خارج أسوار الملعب، وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة سيتي: «فنسنت شخصية مميزة في تاريخ نادي مانشستر سيتي. هو ليس قائداً وملهماً في الملعب؛ بل إنه يعد سفيراً فصيحاً ورمزاً خارجه».

وتابع المبارك: «مساهمته معنا ستبقى في ذاكرة الأجيال القادمة ومشجعينا ومجتمع الكرة بشكل أعم كأيقونة للدوري الممتاز».

وعلق كومباني على تسمية شارع بالأكاديمية باسمه، واللوحة والتمثال مستقبلاً، وقال: «تكريم النادي لي بهذه الطريقة هو شرف كبير، رحلتي مع الفريق على مدى 11 عاماً غيّرت حياتي، وأنا سعيد لأنني ساهمت بجزء صغير في تغيير المسار التاريخي للنادي في هذه الفترة. وجود رمز مادي لي في النادي يربطني به إلى الأبد يعني الكثير بالنسبة لي، ويشعرني بالخجل».

ووصف كومباني قبل المباراة مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك (28 عاماً) بأنه أفضل مدافع لعب بالدوري الإنجليزي على الإطلاق، وأضاف: «لا أحب المقارنات عموماً، رحلتي تختلف عن رحلة فان دايك، كما أنه لم يلعب مثل جون تيري وفيرديناند وقتاً طويلاً؛ لكنه في حال واصل التألق سيكون أفضل مدافع على الإطلاق».