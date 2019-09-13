طوارئ في الشارقة وشباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تابع الشارقة وشباب الأهلي، استعداداتهما للقاء كأس السوبر، الذي يقام الساعة الثامنة والنصف من مساء غد السبت، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، والذي يتوقع أن يكون نارياً بين أقوى فريقين في الموسم الماضي بعدما احتكرا الألقاب بفوز «الملك» بدرع الدوري، و «الفرسان» بكأسي رئيس الدولة والخليج العربي، إضافة إلى أنه أحرز وصافة الدوري.

وعزز الفريقان صفوفهما، لذلك فإن المباراة غداً تختلف عن المواجهتين بينهما في الموسم الماضي، والتي انتهت لصالح الشارقة، ذلك أن شباب الأهلي ضم ثلاثة لاعبين أجانب من المفترض أن يشكلوا الفارق في مواجهة السوبر.

وسجل فريقا الشارقة وشباب الأهلي في قوائهما تسعة لاعبين، بواقع خمسة للشارقة وأربعة لشباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، فقد احتفظ «الملك» بالبرازيلي إيغور كورنادو، والأوزبكي أوتابيك شوكوروف وريان مينديز من جزر الرأس الأخضر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققوه مع الفريق في الموسم الماضي، فيما غادر لاعب أجنبي واحد هو البرازيلي ويلتون سواريس المنتقل إلى صفوف الوصل.

لم يجد الشارقة، صعوبة كبيرة في تعويض ويلتون سواريس هدافه في الموسم السابق؛ حيث قام بقيد لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز من نادي بارتيزان بلغراد الصربي، ولم ينتظر القادم الجديد كثيراً ليعلن عن نفسه؛ حيث تألق وأرسل تهديداً قوياً للمنافسين بتسجيله «هاتريك» في آخر مباراة في كأس الخليج العربي.

وبدا واضحاً أن بطل دوري الخليج العربي في نسخته الأخيرة، ركز بشدة على دعم فريقه بلاعبين مواطنين مميزين؛ ليكونوا إضافة حقيقية للأجانب الأربعة، الذين يعتبرون مركز الثقل في تشكيلة المدرب عبد العزيز العنبري. وضم الشارقة ثلاثي الوحدة سالم سلطان ومحمد عبد الباسط وطارق الخديم، ويعد الثنائي طارق الخديم ومحمد عبد الباسط من العناصر المهمة التي شاركت في تشكيلة العنابي في الموسم الماضي؛ حيث خاض الأول 18 مباراة ولعب الثاني 21 مباراة، فيما ظهر سالم سلطان في سبع مباريات.

اللاعب المواطن الرابع الذي تعاقد معه الشارقة هو محمد خلفان، الذي لعب مع فريقه السابق الفجيرة 17 مباراة في الموسم الماضي، وقدم خلفان مستوى مميزاً أقنع الجهاز الفني للمنتخب لاستدعائه لقائمة الأبيض الذي شارك في كأس آسيا 2019.

من جانبه، استغنى شباب الأهلي عن ثلاثة من لاعبيه الأجانب الأربعة الذين أكملوا معه الموسم السابق، وهم الإكوادوري خايمي أيوفي والأرجنتينيان ايمليانو فيتشيو وماورو دياز، فيما احتفظ بأجنبي وحيد هو لوفانور هنريكي، وبالمقابل استعان شباب الأهلي بلاعب محلي وحيد هو قائد بني ياس السابق يوسف جابر.

وبالرغم من تأخر شباب الأهلي في الإعلان عن صفقات الأجانب، فإن الفريق نجح في النهاية في كسب ثلاثة لاعبين مميزين، كان أولهم لاعب خط الوسط السويسري ديفيد مارياني (28 سنة)، قادماً من نادي ليفسكي صوفيا البلغاري، وضم الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا (26 سنة) من فريق ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، وعلى الرغم من لحاق اللاعب بإعداد الفريق في الأيام الأخيرة، فإنه قدم مستويات مبشرة في بطولة كأس الخليج العربي؛ ليكون ضمن المرشحين للقائمة الأساسية لمواطنه رودولفو أروابارينا في مباراة السوبر. وبعد انطلاقة الموسم وبداية مباريات كأس الخليج العربي، فاجأ شباب الأهلي المتابعين بقيد البرازيلي ليوناردو دي سوزا (27 سنة) بعد أن أنهى اللاعب عقده مع الوحدة، وكان ليوناردو لعب مع الوحدة في الموسم الماضي 29 مباراة في مسابقات المحترفين سجل خلالها 19 هدفاً، كما تألق بشكل لافت في دوري أبطال آسيا وتوج هدافاً له حتى دور ال 16 برصيد 9 أهداف.

وعلى صعيد اللاعبين المواطنين اكتفى شباب الأهلي بالمخضرم يوسف جابر (34 سنة)، والذي يعد واحداً من أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية بأكثر من 270 مباراة، وظهر جابر مع فريقه السابق بني ياس في 31 مباراة في الموسم الماضي.

وفي فئة اللاعبين المقيمين تعاقد الشارقة مع لاعب وحيد هو البرازيلي ماركوس ميلوني، بينما سجل شباب الأهلي ثلاثة برازيليين هم: جوستافو هنريكي، وويسلي بيريرا، وليوناردو سباداسيو، ولم يشارك أي من اللاعبين الثلاثة مع الفريق في أي مباراة رسمية حتى نهاية الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي.

عبدالمجيد: لقاء مثير بين بطلين

أكد عبدالمجيد حسين مشرف شباب الأهلي أن مباراة السبت ستكون حافلة بالإثارة لاسيما أنها ستجمع بين بطلين، وهي بذلك ستكون امتداداً لبطولات الموسم الماضي.

ورأى عبدالمجيد أن أهمية المباراة في كونها تعطي دائماً مؤشرات إيجابية للفريق البطل، معتقداً أن اللقاء سيكون صعباً على الفريقين اللذين يضمان أفضل العناصر. واعتبر أن عودة الشارقة للمنافسة على التواجد في منصات التتويج شيء مميز، ويثري المنافسات، ولاسيما أن «الملك» غاب لفترة طويلة، وقد افتقده الجميع بما يحمله من اسم كبير وعريق.