قميص الريال يغضب مشجعي اليوفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر مشجعو يوفنتوس بطل إيطاليا عن استيائهم من مشجع اقتحم ملعب مباراة البرتغال أمام ليتوانيا، وهو يرتدي قميص نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو عندما كان في الريال. وحاول أمن ملعب فيلينيوس منع المشجع من الوصول لرونالدو؛ لكن صاحب ستة «هاتريك» دولية ذهب إليه، وسمح له بالتقاط صورة معه.

وعلل مشجعو اليوفي تساهل رونالدو مع المشجع؛ لأن مزاجه كان عالياً بعد تسجيل «سوبر هاتريك» في المباراة، ورفع رصيده إلى 93 هدفاً في 160 مباراة مع المنتخب، ولا يتفوق عليه في الأهداف الدولية سوى علي دائي (109 أهداف).

وعبّر رونالدو عن سعادته، وقال: «أستمتع باللعب حالياً؛ لكن زملائي كانوا رائعين أيضاً، أنا فقط أساعد المنتخب».