«دبي ستارز» يجدد التعاون مع «غولدن إيغل للكونغ وفو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد مجمع «دبي ستارز» الرياضي، التعاون مع أكاديمية «غولدن ايغل للكونغ وفو»، ويقدم المجمع وبالتعاون مع الأكاديمية، فرصاً حصرية للشباب والأطفال لتدريبهم على الكونغ فو، وفنون الدفاع عن النفس، وتعد الأكاديمية واحدة من الأكاديميات الأكثر شعبية في تعليم أساليب الدفاع عن النفس في دبي، والتي أسسها المعلم جون دوفال.

وقال المعلم جون دوفال: نحن في شركة غولدن ايغل المتخصصة في فنون الدفاع عن النفس نعلم الأطفال أساليب الكونغ فو الصينية للسماح لكل طالب بالوصول إلى المستوى الأمثل من خلال برامجنا، ابتداء من سن ثلاث سنوات ونصف للبنين والبنات حتى سن 15 سنة، نحن نركز على الدفاع عن النفس والسيطرة على النفس.

وأضاف: سعداء لتجديد التعاون للعام الثاني على التوالي مع مجمع «دبي ستارز» الرياضي؛ لتقديم تدريباتنا في المجمع، الذي يمنحنا وأولياء الأمور راحة فائقة، وإضافة إلى الشعور بالأمان فمجمع «دبي ستارز» الرياضي، يقدم مرافق رياضية على أعلى مستوى مع خدمة احترافية تجعل الأطفال يستمتعون بالحصص التدريبية في أجواء احترافية آمنة ومراقبة بالكاميرات على مدار الساعة.

وخصص مجمع «دبي ستارز الرياضي»، ملاعب وصالات رياضية لاستضافة تدريبات الأكاديمية لمختلف الأعمار، كما يقوم بتوفير بيئة آمنة وصحية لممارسة الأنشطة الرياضية بالنسبة لأفراد المجتمع كافة.

ويتطلع مجمع «دبي ستارز» الرياضي، إلى مشاركة الشركات الحكومية والخاصة والأكاديميات الرياضية كافة في الفعاليات الرياضية، التي تقام في المجمع؛ حيث تلعب الرياضة دوراً مهماً في حياة الأفراد وتساعدهم على اتباع أسلوب حياة صحي، ويوفر مجمع «دبي ستارز»، العديد من المزايا للشركات من خلال فعاليات بناء روح الفريق الواحد داخل الشركة، واستضافة الفعاليات المخصصة لموظفي الشركة أو عملائها، والتي تهدف إلى المرح وممارسة نمط حياة صحي من خلال الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة.