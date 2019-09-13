ميسي سعيد ببيته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغبته في البقاء مع فريقه برشلونة «أطول فترة ممكنة»، بعد أيام من تصريحات لرئيس النادي بارتوميو، أشار فيها إلى أن أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات، قد يصبح لاعباً حراً بدءاً من العام المقبل.

وقال ميسي في مقابلة مطوّلة نشرتها صحيفة «سبورت» الكاتالونية، رداً على سؤال بشأن تصريحات رئيس النادي «لا يمكنني أن أؤكد أي شيء لأن ثمة بنوداً خصوصية في عقودنا».

وتابع « لقد قلت على امتداد مسيرتي أن هذا النادي هو بيتي. لكنني أيضاً لا أرغب في الحصول على عقد طويل الأمد والبقاء بسببه فقط».

وأوضح «أريد أن أبقى هنا لأنني في حال جيدة بدنياً، لكي ألعب وأكون فرداً مهماً في التشكيلة، وكما قلت سابقاً، أريد أن أرى أن ثمة فريقاً قادراً على الفوز لأنني أرغب في مواصلة الفوز بالألقاب في هذا النادي».