الإمارات تشارك في اجتماع «بارالمبية 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت العاصمة اليابانية طوكيو أعمال اجتماع رؤساء الوفود المشاركة بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 والتي ستقام في الفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر العام المقبل وشارك من اللجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم.

جاء اجتماع رؤساء الوفود في إطار استراتيجية التعريف بآليات العمل التي اتخذتها اللجان العاملة استعداداً لاستضافة هذا المحفل البارالمبي الكبير، كما طرحت اللجنة المنظمة كافة البيانات الخاصة بتسجيل اللاعبين وأرقام التأهيل الخاصة بكل لاعب وكذلك عرض كافة المواعيد المتعلقة بالتسجيل والتي تسفر بما يصب في تطوير رياضة أصحاب الهمم الدولية. كما عقدت اجتماعات ثنائية بين اللجنة المنظمة والدول المشاركة للاطلاع على آخر استعدادات الدول المشاركة والرد على كافة التساؤلات، وشمل العرض الذي قامت به اللجنة المنظمة زيارة ميدانية لجميع أماكن الألعاب وأماكن إقامة الوفود وبرنامج المشاركات وأماكن التدريبات أثناء فترة البطولة والتصنيف الطبي للاعبين واستعراض نظام التسجيل الإلكتروني للوفود المشاركة. وأشار ذيبان سالم المهيري الأمين العام الى ضرورة تكاتف الجهود في الفترة القادمة لتوفير كافة أشكال الدعم للاعبين للارتقاء برياضة أصحاب الهمم التي تشهد طفرة نوعية واهتماما كبيرا من كافة قطاعات المجتمع.

وقال إن الهدف في المقام الأول الوصول بلاعبينا إلى العالمية مؤكدا أن لاعبي دولة الإمارات العربية المتحدة على قدر كبير من المسؤولية ونحن على ثقة بأنهم سيرفعون علم الإمارات في منصات تتويج هذا المحفل البارالمبي الذي طالما انتظرناه وأعددنا له خلال الفترة الماضية ومازال لدينا الكثير لنقدمه خلال الفترة المتبقية، وهذه هي الفرصة التي سنغتنمها لتأكيد المكانة الراقية والمرموقة والتي احتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة العالمية للدول التي ترعى رياضة أصحاب الهمم.