بيلباو يتطلع لصدارة مؤقتة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى أتلتيك بيلباو لانتزاع صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتاً، عندما يحل ضيفاً على مايوركا اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة الرابعة.

واستهل أتلتيك بيلباو الموسم بمفاجأة مدوية عندما تغلب على ضيفه برشلونة حامل اللقب 1-0، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي 1-1 ثم يفوز على ريال سوسيداد 2-0، ليتقاسم المركز الثاني مع إشبيلية بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويأمل أتلتيك بيلباو استغلال المعنويات المهزوزة لمايوركا العائد مجدداً إلى دوري الأضواء، بعد خسارتين متتاليتين، وبالتالي الارتقاء إلى المركز الأول بانتظار رحلة أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال سوسيداد، السبت.