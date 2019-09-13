فوز شباب الأهلي والجزيرة في كأس الاتحاد للسلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق شباب الأهلي والجزيرة، الفوز على الوحدة وبني ياس في مستهل مشوارهما في تمهيدي مسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة، حيث فاز الأول على الوحدة 107 - 63، والثاني على بني ياس 63 - 53، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تجمع معهم فريق النصر.

يذكر أن المسابقة مؤجلة من الموسم الماضي وتضم 10 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، وتضم المجموعة الثانية التي استهلت مبارياتها أمس فرق الوصل والشارقة والعين والظفرة والبطائح.

يقام الدور التمهيدي للمسابقة بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة لتحديد الأول إلى الخامس، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، فيما يلعب الفريقان الحاصلان على المركز الخامس مباراة واحدة، لتحديد صاحبي المركزين التاسع والعاشر في المسابقة.

ويطبق نظام خروج المغلوب في منافسات الدور ربع النهائي وحتى مباراة الختام التي يتوج الفائز بها بالكأس والخاسر بالمركز الثاني.