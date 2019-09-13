أنشيلوتي غاضب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه المدرب كارلو أنشيلوتي انتقادات لاذعة لأعمال تأهيل تجرى على غرف تبديل الملابس في ملعب سان باولو التابع لفريقه نابولي وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخاض نابولي مباراتيه الأوليين في الموسم الجديد للدوري الإيطالي خارج ملعبه المملوك للسلطات البلدية في نابولي، نظراً لأعمال التأهيل في الملعب الذي يعود تاريخ تدشينه إلى العام 1959.

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