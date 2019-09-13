لاعبو أبوظبي يطورون مهاراتهم في مانشستر سيتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد اللاعبون الصغار، الذين سافروا من مختلف أرجاء أبوظبي إلى مدينة مانشستر الإنجليزية للمشاركة في الحصص التدريبية، التي نظمها نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بهدف تطوير مهاراتهم.

وكان اللاعبون البالغ عددهم 16 لاعباً، وتم اختيارهم من فرق الشباب في المدينة، قد أمضوا أسبوعاً كاملًا من التدريبات أثناء تواجدهم في استاد الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية؛ حيث يشرف المدرب بيب جوارديولا أيضاً على تدريبات الفريق الإنكليزي حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما انضم إليهم أيضاً ثلاثة لاعبين من مدارس السيتي لكرة القدم، البرنامج الذي أطلقه نادي مانشستر سيتي والمخصص للاعبين الصغار في دولة الإمارات.

وأتاحت الرحلة التدريبية لهؤلاء اللاعبين تجربة غنية وحافلة؛ حيث تضمنت 12 ساعة من التدريبات، إضافة إلى المشاركة في مباراتين تنافسيتين، كانت إحداهما في مواجهة فريق أكاديمية مانشستر سيتي.

كما أتيحت لهم أيضاً، فرصة رائعة لمشاهدة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وهو يتغلب على فريق برايتون بنتيجة 4-0 في استاد الاتحاد، وشاركوا في جولة للتعرف إلى مرافق النادي.

وفي تصريح له، قال طلال الهاشمي، مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي: «تشكل الاتفاقية ركناً أساسياً ضمن خططنا الرامية إلى تطوير نظام كرة القدم في أبوظبي، والذي يشمل اللاعبين والمدربين والموظفين التنفيذيين، عن طريق نادي مانشستر سيتي».

وتابع: «نحن ملتزمون بإطلاق برامج متقدمة لدعم أندية أبوظبي، وذلك من خلال الاعتماد على الخبرات والممارسات المتقدمة، التي تسهم في تطوير قطاع كرة القدم».

وأكد الهاشمي: «تعد الاتفاقية مع مانشستر سيتي إضافة مهمة بالنسبة لنا باعتباره من شركائنا العالميين، وهي بمثابة خطة عمل متكاملة لتحقيق مجموعة واسعة من الأهداف التي من شأنها أن تقودنا إلى تحقيق نتائج جيدة».

وقال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في مدارس السيتي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نحن مسرورون لذهاب هذه المجموعة من اللاعبين الموهوبين إلى مانشستر لتتاح لهم الفرصة للتعرف إلى طرق التدريب التي يتبعها اللاعبون في أكاديمية مانشستر سيتي».

وتابع: «تقوم الأندية في أبوظبي بعمل رائع بالنسبة للاعبين في الفئات العمرية الشابة، ولا شك أن اجتماع هؤلاء اللاعبين وتشكيل فريق كان فرصة رائعة بالنسبة لهم للتعلم واكتساب الخبرات».

وأوضح: «لقد قدم لنا مجلس أبوظبي الرياضي كل ما يلزم من دعم بهدف تطوير مستوى اللاعبين الصغار في الإمارات، كما أن هذه الرحلات تحظى بأهمية كبيرة لتحقيق الهدف المنشود».

وأشار إلى أن من أبرز الأنشطة التي شهدتها هذه الرحلة، كانت المباراة التي خاضها اللاعبون في مواجهة فريق أكاديمية مانشستر سيتي، وقد نال اللاعبون الموهوبون في كلا الفريقين بفرصة لإبراز مواهبهم من خلال المباراة التنافسية.