كلايسترز تعود عن اعتزالها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت نجمة التنس البلجيكية كيم كلايسترز (36 عاماً) المصنفة أولى عالمياً سابقاً والمتوجة بأربعة ألقاب فردي في بطولات الجراند سلام، عزمها العودة عن قرار الاعتزال الذي اتخذته عام 2012، والتنافس مجدداً بدءاً من العام المقبل.

وقالت المتوجة بلقب بطولتي أستراليا المفتوحة (2011) وفلاشينج ميدوز الأمريكية (2005 و2009 و2010) في مقابلة حصرية مع منصة رقمية لرابطة اللاعبات المحترفات: «لا أعتقد أنني بحاجة لإثبات أي شيء بعودتي عن الاعتزال. أعتقد أن الأمر يشكل تحدياً بالنسبة لي».

وكشفت اللاعبة التي تربعت سابقاً على عرش تصنيف المحترفات: «ما زلت أحب التنس.. حب اللعبة ما زال موجوداً، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيكون باستطاعتي اللعب بالمستوى الذي أطمح إليه قبل أن أخوض غمار أعلى مستويات أفضل الرياضات النسوية في العالم؟».