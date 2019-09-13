عبدالرؤوف: هدف المنتخب التأهل لكأس آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تفتتح اليوم النسخة الثانية من بطولة دوري شباب كرة الصالات بمباراتي مليحة والظفرة في الثالثة والنصف ظهراً، تليها المباراة الثانية التي تجمع بين النصر ودبا الحصن حامل اللقب على ملعب صالة نادي مليحة.

تشهد ساحة مباريات كأس الاتحاد اليوم مواجهتي شباب الأهلي مع الظفرة على ملعب صالة شباب الأهلي في الممزر ومليحة مع دبا الحصن ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وأعلن حارب محمد الرميثي عضو اللجنة التنفيذية ومسؤول التسويق في اللجنة عن تقديم هدايا وجوائز للجمهور في جميع مباريات دوري الشباب التي تقام يوم الجمعة من كل أسبوع، وأبرز الجوائز السحب على هواتف ذكية.

وعلى خط متصل، يواصل منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية على ملعبه في صالة اتحاد الكرة بالخوانيج بإشراف المدرب الوطني عبد الرؤوف عمر المرزوقي ضمن تحضيرات «الأبيض» للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا القادمة.

وتقام التصفيات في البحرين اعتباراً من منتصف أكتوبر/‏ تشرين الأول المقبل، وأشاد المدرب عبد الرؤوف عمر بالحضور والإقبال الجيد من اللاعبين وأثنى على جميع اللاعبين لمشاركتهم في التدريبات بروح معنوية عالية وتمنى أن تسود هذه الروح طوال الفترة القادمة، كما أشاد بجهود مدير المنتخب عبد الله حسن الدرمكي.

وقال عبد الرؤوف «نعمل جميعاً وفق روح الفريق الواحد وهذا ما خططت له أن نكون يداً واحدة منذ اختيار القائمة التي تمثل الدولة في التصفيات، هدفنا التأهل من مجموعتنا الصعبة التي تضم البحرين صاحب الأرض والجمهور والكويت والعراق وفلسطين ومنذ أن تحملنا مسؤولية القيادة والإدارة الفنية للأبيض تعاهدنا على بذل الغالي والنفيس لأجل تحقيق الهدف المنشود».

وختم عبد الرؤوف تصريحاته بتوجيه الشكر والإشادة باللاعبين على تعاونهم وتضحيتهم الكبيرة رغم ارتباطهم بالعمل الوظيفي وهذا ليس بغريب عليهم لان كل لاعب يعرف مسؤوليته وهم على قدر الثقة فيهم. وتمنى اكتمال شفاء اللاعبين محمد عبد الله الهاشمي وأحمد خليل الحوسني.

ويذكر أن تدريبات أمس الأول شهدت مشاركة 16 لاعباً هم جابر محمد وطاهر ناصر وحسن الحنطوبي وعمر الفهيم وعبد الكريم جميل وطاهر حسن وأحمد حماد ومحمد عبيد وراشد عبيد وحمد حسن وفهد كيسري وعبد الله الحوسني ووائل خميس وعبد الله الفلاسي، واكتفى الثنائي عبد الله الخمري وعبد الله سالم الخالدي بالجري حول الملعب بعد شفائهما من الإصابة، ولم يشارك حمدان الكثيري الذي تقدم باعتذار.