الموجز
قال الكابتن محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب انه غير موافق على أن يكون عماد النحاس رقم 2 في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وإن كان رقم 1 فنحن سنوافق على الفوز، لأن عماد لديه من القدرات الفنية والإمكانيات التي لديه بان يقود المنتخب .
وتابع " عادل " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " اللعيب " والمذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية : عماد النحاس لا يقل من وجهة نظري عن إيهاب جلال في شيء، ويستحق أن يعمل في منصب المدير الفني لمنتخب مصر ،
لن نمانع إذا تولى عماد النحاس منصب المدير الفني وسندعمه، لكن نرفض تمامًا أن يرحل من أجل منصب المدرب العام، لكننا سنمنحه حرية القرار .
كانت هذه تفاصيل خبر المشرف على الكرة بالمقاولون : عماد النحاس لا يقل عن إيهاب جلال ويستحق قيادة المنتخب كرجل أول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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