عاااجل .. خالد الغندور: مباراة السوبر بين الزمالك والاهلي في ستاد القاهرة بدون الجمهور

الموجز اكد الإعلامى خالد الغندور ان مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك والمقرر لها 20 سبتمبر الجارى ستقام في ستاد القاهرة . وقال " الغندور " خلال تقديم برنامج " الزمالك اليوم " , والمذاع عبر فضائية " الحدث اليوم " :" السوبر المصري على استاد القاهرة وبدون جماهير". وتعد مشكلة تحديد ملعب المبارة هي الازمة الكبري في مبارة السوبر , وكان القرار السابق لمسئولي اتحاد الكرة، بإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك فى القاهرة على ملعب السلام ولكن اعترض الزمالك على ملعب السلام باعتباره الملعب المعتمد للأهلي .

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