باريس سان جيرمان يعلن تحسن حالة مبابي

اسماء السيد - أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي الخميس بان اصابة مهاجمه كيليان مبابي تتحسن لكنه سيغيب عن المواجهة المرتقبة لفريقه ضد ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا الاسبوع المقبل.
وكشف نادي العاصمة الفرنسية في بيان طبي بان المهاجم البالغ من العمر 20 عاما "سيعاود التدريب التدريجي الاسبوع المقبل".
وأصيب مبابي بطل العالم في صفوف منتخب بلاده في 25 اب/اغسطس ضد تولوز في الدوري المحلي، وذلك للمرة الأولى منذ ظهوره الى الأضواء عام 2017، وقُدرت فترة غيابه بأربعة أسابيع.
أما زميله في خط الهجوم الأوروغوياني إدينسون كافاني فقد عاود "تمارينه التدريجية" بحسب البيان الطبي للنادي ويحوم الشك حول مشاركته ضد ستراسبورغ في الدوري المحلي السبت لكنه يستطيع خوض المباراة ضد ريال مدريد التي سيغيب عنها النجم البرازيلي نيمار الموقوف.
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