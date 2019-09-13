موعد مباراة الشباب والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يلتقي نادي الشباب بنظيره النصر مساء يوم الغد الجمعة 13 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي مباراة النصر والشباب في تمام الساعة الـ 7:35 بتوقيت مكة المكرمة .

تذاع مباراة النصر ضد الشباب بالجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي على قناة السعودية الرياضية ksa sport 1 hd بتعليق عبدالله الحربي .

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر غلى موقع “عرب فور نيوز” فى بث مباشر لايف،حيث يلتقى نادي النصر مع نادي الشباب ويستضيف اللقاء ستاد الملك فهد الدولى فى بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر .

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي فى منافسة قوية يسعى فيها كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط فى مشوار البطولة وتنطلق المباراة فى توقيت الساعة السابعة وخمس وثلاثون دقيقة مساء بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الثامنة وخمس وثلاثون دقيقة مساء بالتوقيت فى السعودية.