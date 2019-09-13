المصري يكشف خطوة جديدة من اللجنة الخماسية لاختيار مدرب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، إن إيهاب جلال المدير الفني للفريق، تلقى اتصالات من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، للحديث بشأن توليه تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ودخل إيهاب جلال ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب المنتخب.

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ونفى الخولي في تصريحات لقناة "أون سبورت"، تلقى مجلس المصري أي اتصالات من جانب أعضاء اتحاد الكرة بشأن إيهاب جلال.

وأكمل رئيس بعثة المصري إلى زنجبار: "بناءً على عدم تلقي المجلس أي استفسارات من اللجنة الخماسية، فإن النادي المصري لم يفاوض أي مدرب لخلافة إيهاب جلال".

ويلتقي المصري أمام ماليندى بطل زنجبار في الدور التمهيدي الثاني بالكونفدرالية، يوم الأحد المقبل.