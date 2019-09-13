المقاولون: نرحب بتدريب النحاس للمنتخب ونرفض دور المدرب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب بتولى عماد النحاس منصب المدير الفني لمنتخب مصر، ورفض فكرة انتقاله من أجل العمل كمدرب عام.

وقال عادل في تصريحاته لقناة "ام بي سي مصر" الفضائية: "عماد النحاس لا يقل من وجهة نظري عن إيهاب جلال في شيء، ويستحق أن يعمل في منصب المدير الفني لمنتخب مصر."

وتابع: "لن نمانع إذا تولى عماد النحاس منصب المدير الفني وسندعمه، لكن نرفض تمامًا أن يرحل من أجل منصب المدرب العام، لكنه سنمنحه حرية القرار."

ولم يأت اسم عماد النحاس ضمن العناصر التي أعلن عنها عمر الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ضمن المتنافسين لتدريب منتخب مصر.