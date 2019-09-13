محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
صرح محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب بتولى عماد النحاس منصب المدير الفني لمنتخب مصر، ورفض فكرة انتقاله من أجل العمل كمدرب عام.
وقال عادل في تصريحاته لقناة "ام بي سي مصر" الفضائية: "عماد النحاس لا يقل من وجهة نظري عن إيهاب جلال في شيء، ويستحق أن يعمل في منصب المدير الفني لمنتخب مصر."
وتابع: "لن نمانع إذا تولى عماد النحاس منصب المدير الفني وسندعمه، لكن نرفض تمامًا أن يرحل من أجل منصب المدرب العام، لكنه سنمنحه حرية القرار."
ولم يأت اسم عماد النحاس ضمن العناصر التي أعلن عنها عمر الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ضمن المتنافسين لتدريب منتخب مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون: نرحب بتدريب النحاس للمنتخب ونرفض دور المدرب العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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