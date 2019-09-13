فوز مثير لمصر على تايلاند بمونديال الناشئات للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تغلب منتخب الناشئات على تايلاند بعد مباراة مثيرة بينهما بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط، ضمن المباراة التي أقيمت بينهما على صالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة لتحديد المراكز بمونديال الطائرة للناشئات.

وشهدت المباراة إثارة في أحداثها، بالرغم من البداية القوية لناشئات مصر اللاتي حسمن الشوط الأول بنتيجة 25-21، وواصلن تفوقهن وحسمن الشوط الثاني بنتيجة 25-23.

وبالرغم من تأخرهن في المباراة بنتيجة 0-2، لكن لاعبات تايلاند نجحن في العودة للمباراة، وحسمن الشوط الثالث بنتيجة 25-17، وفزن بالشوط الرابع بنتيجة 25-22، ليعودا للمباراة ويتعادلا مع مصر بنتيجة 2-2 في عدد الأشواط.

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وتم الإحتكام الى الشوط الفاصل، الذي شهد إثارة في أحداثه الأخيرة، لكن لاعبات مصر نجحن في حسمه لصالحهن بنتيجة 18-16.

وبهذه النتيجة ستلتقي ناشئات مصر مع بلغاريا في مباريات تحديد المراكز من الـ9 إلى الثاني عشر، بينما ستلتقي تركيا مع الأرجنتين في المباراة الثانية لتحديد المراكز من الـ9 إلى الـ12.

وفي حالة فوز مصر ستخوض مباراة على تحديد المركز التاسع بالمونديال، بينما في حالة الخسارة سيخوض منتخب الناشئات مباراة على تحديد المركز الحادي عشر بالبطولة.