بعد إجراء قرعة الدوري المغردون: الديربي عادي كده في الأسبوع الرابع

أجريت أمس الخميس قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن موسم 2019/2020 وقد أسفرت عن قمة مبكرة بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة الأولى مع سموحة في الاسكندرية، بينما يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري على ملعب الأول.

وعقب القرعة انهالت تعليقات مشيدة بالنظام الجديد للقرعة بالدوري المصري وبعضها سخر من الطريقة القديمة التي كانت في مجلس إدارة الاتحاد المستقيل حيث كان

يرأس لجنة المسابقات عامر حسين.

فقالت زينة في تغريدة على تويتر: المفروض يأجلوا مباريات الأسبوع الرابع من الدورى العام إحياءا لذكرى الحاج عامر حسين.



فيما قال على شعبان: الديربي عادي كدة ف الاسبوع الرابع

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أما أحمد مجدي: ديربي ايه اللي بيتلعب في الاسبوع الرابع ده احنا ماتفقناش ع كده

وقال شبانة: الاهلي والزمالك في الاسبوع الرابع ياااه من

زمان مشفناش قرعه مش موجهه في مصر

أما يحيى حمزة، مقدم برامج في تايم سبورت فقال : اخيرا الواحد هيشوف الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع من الدوري المصري إن شاء الله موسم يكون مختلف و منظم

واتفاق سلام وقال : الله يا بلادنا الله.. الزمالك هيلاعب الأهلي الأسبوع الرابع

بينما قال إبراهيم الشناوي: هتولع هتولع هتولع قرعه الدوري المصري حطت مباراة القمه في الأسبوع الرابع حد يشوف الجهاز يمكن مهنج

أما محمد فقال : اول مره من سنين نشوف الفارقين في الأسبوع الرابع كدة في ان شاء مؤشر كويس.