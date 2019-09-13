الجمعة.. البلايلي في مران الاهلي السعودي

ينتظم غدا الجمعة الدولى الجزائرى يوسف البلايلى فى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى السعودى بعد مشاركته مع منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولية. الدولية. وكشف الحساب الرسمى للأهلى السعودى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أن البلايلى سيصل إلى جدة ظهر غدا الجمعة، استعداد لخوض مواجهة الوحدة بعد غد السبت فى الجولة الثالثة للدورى السعودى للمحترفين. غدا الجمعة، استعداد لخوض مواجهة الوحدة بعد غد السبت فى الجولة الثالثة للدورى السعودى للمحترفين. وكان البلايلى شارك مع منتخب الجزائر فى المواجهة الودية أمام نظيره البنينى التى انتهت بفوز الخضر 1- صفر.

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