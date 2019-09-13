"جلال" : قرعة الدورى متوازنة والحرس تجربة مفيدة قبل عودة الكونفيدرالية

علق إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى البورسعيدي، على قرعة الدورى الممتاز، التي أجريت اليوم الخميس.

وقال جلال "القرعة متوازنة جدا رغم مواجهة حرس الحدود فى البداية ولكنى أعتبرها تجربة قوية جدا، قبل لقاء العودة أمام ماليندى التنزانى وبداية قوية للموسم المحلى">

وواصل"لا داع للقلق أن المواجهات بين الفريقين

تكون لصالح الحرس فهى أمور تحكمها أشياء كثيرة وليست تفاؤل وتشاؤم، وإنما مجهود ملعب وخطة مدرب وعوامل أخرى، وعندى لاعبين غير مقيدين بالقائمة الأفريقية ربما نستعين بهم لأنهم أصحاب خبرة وتحتاج هذه المواجهات لهذه النوعية من اللاعبين".

وأردف "الدورى المحلى لم يعد كسابقه فكل الفرق كبيرة وتبدأ الأمور تتضح فى المنافسة وغيرها مع دخول الأسبوع العاشر، ومعى مجموعة مقاتلين تجمع بين الخبرات وعناصر الشباب والمهارات، وكل مباراة لها ظروفها، ولكن علينا فقط ان نفكر حاليًا فى مباراة ماليندى".

ويواجه المصري البورسعيددي فريق ماليندي، عصر الأحد المقبل ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .