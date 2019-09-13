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مؤتمر صحفي لميتشو صباح الجمعة

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يعقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في العاشرة والنصف صباح غد الجمعة بملعب

ليت ديور الذي ستقام عليه مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي بمدينة زيس التى تبعد عن داكار ب٧٠ كيلو وذلك للحديث عن المباراة.

ويواجه الزمالك فريق جينيراسيون فوت يوم السبت المقبل بذهاب دور ال 32 لدوري أبطال أفريقيا.

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