الزمالك يفوز على الطيران والأهلي يسقط أمام هليوبوليس في دوري اليد

انتهت اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، والتي شهدت فوز الزمالك على الطيران، فيما سقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام هليوبوليس. وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي: فوز الزمالك على الطيران بنتيجه ٢١/٢٧ فوز هليوبوليس على الاهلى بنتيجه ٢٢/٢٣ فوز المعادى على الاوليمبى بنتيجه ٣٠/٣٣ فوز سبورتنج علي حدائق الاهرام Advertisements بنتيجه ٢٥/٢٨ بنتيجه ٢٥/٢٨ فوز طلائع الجيش على ٦ اكتوبر بنتيجه ٢٥/٤٠ فوز سموحه على الفيوم بنتيجه ٢٢/٢٧ فوز اصحاب الجياد علي الحوار بنتيجه ٢٠/٢٩ فوز جزيره الورد على البنك الاهلى بنتيجه ٢٢/٢٣ تعادل الزهور أمام الجزيره بنتيجه ٢٨/٢٨

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