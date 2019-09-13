حسام حسن يقود سموحة للفوز على فاركو وديا رغم جراحة الفجر

تمكن سموحة من الفوز على فاركو بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس، بملعب سموحة في إطار استعدادات الفريق لبدأ الدوري العام وملاقاة الأهلي في الاسبوع الاول المسابقة. وملاقاة الأهلي في الاسبوع الاول المسابقة. سجل هدف سموحة الوحيد المدافع رجب نبيل. وكان حسام حسن المدير الفني لسموحة قد قاد الفريق خلال المباراة مرتديا رقبة طبية، حيث كان قد اجرى جراحة عاجلة في غضروف الرقبة فجر الخميس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة الا انه رفض أوامر الأطباء وقاد الفريق في مباراة فاركو. قاد الفريق خلال المباراة مرتديا رقبة طبية، حيث كان قد اجرى جراحة عاجلة في غضروف الرقبة فجر الخميس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة الا انه رفض أوامر الأطباء وقاد الفريق في مباراة فاركو.

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