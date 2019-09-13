ميودراج يسيتش : اتطلع لتتويج الإسماعيلي بالبطولة العربية

أكد الصربي ميودراج يسيتش المدير الفنى لفريق الإسماعيلي، انهم علي اتم الاستعداد لمواجهة الأهلي الليبي غداً، في إطار منافسات بطولة كاس محمد السادي للأندية الأبطال "البطولة العربية".
واضاف قائلاً :"طموحى دائما هو التتويج بالالقاب حققت لقب كأس العرب من قبل الصفاقسى والان اتطلع لتكرار اللقب العربى مع الإسماعيلي والذى سيتحقخطوة خطوة من خلال دعم ومساندة الجميع".
واختتم قائلاً :"أعرف الإسماعيلي جيدا فهو فريق كبير ويتمتع بظهير جماهيرى كبير والذى أتوقع أن يرجح كفتنا فى تحقيق الانتصار وانهاء الشوط الأول فى مصر بنجاح”.
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