مُحدث | جميع صفقات برشلونة في صيف 2019

نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإسباني “إيرنيستو فالفيردي” الذي حصل على فرصة أخيرة لتدريب الفريق بالموسم المقبل 2020/2019 رغم اخفاقه في التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

برشلونة بدأ تسوقه قبل الجميع عندما ضم لاعب الوسط الدولي الهولندي “فرينكي دي يونج” من أياكس أمستردام بمبلغ فاق الـ 80 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على أن ينضم اللاعب في شهر يوليو.

موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف العملاق الكتالوني في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط البرسا في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي. صفقات برشلونة في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية انتقل من تفاصيل الصفقة فرينكي دي يونج – إرتكاز وبوكس تو بوكس – 22 عامًا هولندا أياكس أمستردام – هولندا 85.5 مليون دولار – عقد مدته 5 سنوات نوربيرتو مورارا نيتو – حارس مرمى – 29 عامًا البرازيل / إيطاليا فالنسيا – إسبانيا 29.6 مليون دولار – عقد مدته 4 سنوات إميرسون دي سوزا جونيور – ظهير أيمن – 20 عامًا البرازيل أتلتيكو مينيرو – البرازيل 13.6 مليون دولار – عقد مدته 4 سنوات موسى واجوي – ظهير أيمن – 20 عامًا السنغال برشلونة ب – إسبانيا صُعد من أكاديمية لاماسيا – وقع على عقد احترافي ينتهي في يونيه 2023 ريكوي بويج – إرتكاز – 19 عامًا إسبانيا برشلونة ب – إسبانيا صُعد من أكاديمية لاماسيا – وقع على عقد احترافي ينتهي في يونيه 2021 آدريان أورتولا – حارس مرمى– 25 عامًا إسبانيا ديبورتيفو لاكرونيا – إسبانيا انتهاء إعارة – عقده ممتد حتى يونيه 2020 لوي باري – مهاجم – 16 عامًا إنجلترا وست بروميتش البيون – إنجلترا عقد مدته 3 سنوات – التفاصيل المالية غير معلنة أنطوان جريزمان – صانع ألعاب ومهاجم متأخر – 28 عامًا فرنسا / البرتغال أتلتيكو مدريد – إسبانيا 120 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات، قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد 800 مليون يورو هيروكي آبيي – جناح أيسر وصانع ألعاب اليابان كاشيما آنتيلرز – اليابان 11 مليون يورو – عقد مدته 4 سنوات هيكتور جونيور فيربو – ظهير أيسر – 22 عامًا البرازيل ريال بيتس – إسبانيا 18 مليون يورو + 12 مليون يورو إضافات – عقد مدته 5 سنوات أنسوماني فاتي (أنسو) – جناح أيسر – 16 عامًا غينيا بيساو برشلونة “ب” – إسبانيا تصعيد لفريق برشلونة الأول بعد التوقيع على عقد احترافي حتى يونيه 2022 مارك كوكورييا ساسيتا – وسط – 21 عامًا إسبانيا إيبار – إسبانيا 4 مليون يورو – تمت إعارته لنادي خيتافي حتى يونيه 2020

الراحلون عن برشلونة في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية رحل إلى تفاصيل الصفقة جاسبر سيليسين – حارس مرمى – 30 عامًا هولندا فالنسيا– إسبانيا 39.9 مليون يورو آندري جوميش – إرتكاز – 25 عامًا البرتغال إيفرتون – إنجلترا 28.5 مليون يورو– تفعيل إيفرتون لبند الشراء بعد أن قضى موسم 2019/2018 معارًا مع الفريق. دينيس سواريز – إرتكاز وجناح أيسر – 25 عامًا إسبانيا Advertisements سلتا فيجو – إسبانيا 14.7 مليون دولار – انتقل بعد انتهاء إعارته لمدة ستة أشهر مع آرسنال بموسم 2019/2018 مارك كاردونا – مهاجم صريح – 23 عامًا إسبانيا أوساسونا – إسبانيا 2.8 مليون دولار – انتقل بعد انتهاء إعارته مع إيبار بموسم 2019/2018 سيرجي بالينسيا – ظهير أيمن – 23 عامًا إسبانيا سانت إيتيان – فرنسا 2.2 مليون دولار – انتقل بعد انتهاء إعارته مع بوردو بموسم 2019/2018 مارك كوكورييا – ظهير أيسر – 20 عامًا إسبانيا خيتافي – إسبانيا تم بيعه لنادي إيبار في بداية الميركاتو الصيفي 2019 نظير 2 مليون يورو، ثم أعاد برشلونة التوقيع معه نظير 4 مليون يورو، وقام بإعارته بعدها لخيتافي حتى يونيه 2020 دوجلاس بيريرا – ظهير أيمن – 28 عامًا البرازيل بيشكتاش – تركيا انتقال حر توماس فيرمالين – قلب دفاع وظهير أيسر-33 عامًا بلجيكا من دون فريق انتهاء العقد كيفين برينس بواتينج – إرتكاز – 32 عامًا غانا / ألمانيا ساسولو – إيطاليا انتهاء إعارة مدتها 6 أشهر، والعودة لساسولو الذي يطلب 12 مليون دولار من برشلونة للاستغناء عنه بشكل نهائي جيسون موريلو – قلب دفاع – 27 عامًا كولومبيا / إسبانيا فالنسيا – إسبانيا انتهاء إعارة مدتها 6 أشهر،والعودةلفالنسيا. خواكين إزكيتا مينديبورو – حارس مرمى – 22 عامًا إسبانيا أثلتيك بلباو – إسبانيا انتقال مجاني – انتهى عقده ووقع لبلباو حتى يونيه 2023 مارك كوكورييا ساسيتا – ظهير أيسر – 20 عامًا إسبانيا خيتافي – إسبانيا انضم من صفوف إيبار ثم تمت إعارته لخيتافي حتى يونيه 2020

تشافى سيمونز – جناح وصانع ألعاب – 16 عامًا هولندا باريس سان جيرمان– فرنسا انتقال حر بعد انتهاء العقد

مالكوم فيليبي – جناح أيمن وأيسر – 22 عامًا البرازيل زينيت سان بطرسبيرج – روسيا 40 مليون يورو + 5 مليون يورو إضافات

فيليب كوتينيو – صانع ألعاب وجناح أيسر ومهاجم متأخر – 27 عامًا البرازيل بايرن ميونخ – ألمانيا إعارة حتى يونيه 2020 مقابل 8.5 مليون يورو + بند أحقية الشراء غير الإلزامي نظير 120 مليون يورو

جوان ميراندا – ظهير أيسر – 19 عامًا إسبانيا شالكه – ألمانيا إعارة لمدة موسمين – حتى يونيه 2021