مُحدث | جميع صفقات فالنسيا في صيف 2019

نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإسباني “مارسيلينو جارسيا تورال” الذي حافظ على مقعده في الإدارة الفنية لفريق الخفافيش بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا (كوبا دي ريه) على حساب برشلونة.

وخطف فريق “اللوس تشي” ورقة الترشح للدور التأهيلي لدوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019 في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، باحتلال المركز الرابع في الليجا برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين فقط عن خيتافي الخامس.

فالنسيا جلب لاعبين جُدد أكثر مما ترك حتى الأسبوع الثاني من الميركاتو الصيفي، ونشاطه سيستمر حتى الأيام الأخيرة من السوق، نظرًا لحاجة بعض خطوطه خاصةً مركز المهاجم الصريح لدعم، وهذا ما سيتابعه معكم موقع الخليج 365 بشكل يومي عن طريق تحديث هذا جدول الانتقالات أول بأول.

موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف فالنسيا في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط فالنسيا في التسوق بهذا الميركاتو، ويتضمن الجدول مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، ولا ننسى أن نشير إلى أن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل فعلي ورسمي. صفقات فالنسيا في صيف 2019 اللاعب – المركز – السن الجنسية انتقل من تفاصيل الصفقة جاسبر سيليسين – حارس مرمى – 30 عامًا هولندا برشلونة – إسبانيا 35 مليون يورو – عقد مدته 4 سنوات دينيس تشيريشيف – جناح أيسر ومهاجم متأخر – 28 عامًا روسيا / إسبانيا فياريال – إسبانيا 6 مليون يورو – تفعيل بند الشراء بعد انتهاء إعارته من فياريال – عقد مدته 3 سنوات مانو فاييخو – جناح وصانع ألعاب – 22 عامًا إسبانيا قاديش – إسبانيا 5.5 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات خورخي سانيز ديل ميرا كولميرو –قلب دفاع – 22 عامًا إسبانيا تينريفي – إسبانيا 2 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات سالفا رويز – ظهير أيسر – 24 عامًا إسبانيا ريال مايوركا – إسبانيا انتقال مجاني – عقد مدته 4 سنوات دافيد ريميسيرو سالجويرو (جيسون ريميسيرو) – جناح أيمن – 25 عامًا إسبانيا ليفانتي – إسبانيا انتقال مجاني – عقد مدته 3 سنوات فران فيالابا – وسط دفاع – 21 عامًا إسبانيا نومانثيا – إسبانيا انتهاء إعارة – عقده ينتهي مع فالنسيا في يونيه 2021 ناتشو جيل – جناح أيسر – 23 عامًا إسبانيا إليتشي – إسبانيا انتهاء إعارة – عقده ينتهي مع فالنسيا في يونيه 2020 يوروس راكيتش –إرتكاز – 21 عامًا صربيا تينريفي – إسبانيا انتهاء إعارة – عقده ينتهي مع فالنسيا في يونيه 2022 آلفارو ميدراين – إرتكاز – 25 عامًا إسبانيا رايو فاييكانو – إسبانيا انتهاء إعارة – عقده ينتهي مع فالنسيا في يونيه 2020 ماكسيمليانو جوميز – قلب هجوم – 22 عامًا أوروجواي سلتا فيجو – إسبانيا 15 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات خوامي كوستا – ظهير أيسر – 31 عامًا إسبانيا فياريال – إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 مانجالا – قلب دفاع – 28 عامًا فرنسا مانشستر سيتي – إنجلترا فسخ عقده مع السيتي وانضم بالمجان لصفوف فالنسيا بعقد مدته عامين أليكس كاربونيل فاليس – جناح أيمن وصانع ألعاب – 21 عامًا إسبانيا قرطبة – إسبانيا انتقال حر ؟ Advertisements ؟ ؟ ؟ ؟

الراحلون عن فالنسيا في صيف 2019