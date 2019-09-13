مُحدث | جميع صفقات ريال مدريد في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية رحل إلى تفاصيل الصفقة ماتيو كوفاشيتش – إرتكاز – 25 عامًا كرواتيا تشيلسي – إنجلترا تشيلسي يُفعل بند الشراء بعد استعارة اللاعب بموسم 2019/2018، ويسدد مبلغ 45 مليون يورو ماركوس يورينتي – وسط مدافع – 24 عامًا إسبانيا أتلتيكو مدريد – إسبانيا 30 مليون يورو راؤول دي توماس – مهاجم صريح – 24 عامًا إسبانيا / جمهورية دومينيكان بنفيكا – البرازيل 15 مليون يورو + 5 مليون يورو إضافات Advertisements مارتن أوديجارد – جناح أيمن وصانع ألعاب – 20 عامًا النرويج ريال سوسيداد – إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 خورخي دي فروتوس –جناح أيمن – 22 عامًا إسبانيا بلد الوليد – إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 سيرخيو ريجيلون – ظهير أيسر – 22 عامًا إسبانيا إشبيلية – إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 آلفارو تيخيرو – ظهير أيمن – 22 عامًا إسبانيا إيبار – إسبانيا انتقال حر من ريال مدريد كاستيا ثيو هيرنانديز – ظهير أيسر – 21 عامًا فرنسا / إسبانيا ميلان – إيطاليا 20 مليون يورو خوامي جراو سيزار – إرتكاز – 22 عامًا إسبانيا أوساسونا – إسبانيا تفاصيل غير معلنة – انتقل من ريال مدريد كاستيا بعد أن لعب كأساسي معه لموسمين متتاليين. لوكا زين الدين زيدان – حارس مرمى – 21 عامًا فرنسا / إسبانيا راسينج سانتاندير – إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 – عقده سينتهي مع ريال مدريد في نفس التاريخ. كريستو رومان جونزاليز بيريز – جناح أيسر وصانع ألعاب ومهاجم متأخر – 21 عامًا إسبانيا أودينيزي – إيطاليا حوالي 5 مليون يورو – وقع على عقد مدته 5 سنوات داني سيبايوس – وسط إرتكاز – 22 عامًا إسبانيا آرسنال – إنجلترا إعارة حتى يونيه 2020 ألبيرتو سورو – جناح أيسر وصانع ألعاب تحت رأسي الحربة – 20 عامًا إسبانيا ريال سرقسطة – إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 – انضم لصفوف ريال مدريد في يوليو 2019 خافيير سانشيز دي فيليبي – قلب دفاع – 20 عامًا إسبانيا بلد الوليد- إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 خيسيوس فاييخو – قلب دفاع – 22 عامًا إسبانيا ولفرهامبتون – إنجلترا إعارة حتى يونيه 2020 سيرخيو ريجيلون – ظهير أيسر – 22 عامًا إسبانيا إشبيلية – إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 محمد راموس وادي – حارس مرمى – 19 عامًا إسبانيا بيرمنجهام سيتي – إنجلترا إعارة حتى يونيه 2020 (من ريال مدريد كاستيا) ثيو هيرنانديزظهير أيسرعامًا فرنسا / إسبانيا ميلان – إيطاليا 20 مليون يورو خوامي جراو سيزار – إرتكاز – 22 عامًا إسبانيا أوساسونا – إسبانيا تفاصيل غير معلنة – انتقل من ريال مدريد كاستيا بعد أن لعب كأساسي معه لموسمين متتاليين. لوكا زين الدين زيدانحارس مرمىعامًا فرنساإسبانيا راسينج سانتاندير – إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 – عقده سينتهي مع ريال مدريد في نفس التاريخ. كريستو رومان جونزاليز بيريز – جناح أيسر وصانع ألعاب ومهاجم متأخر – 21 عامًا إسبانيا أودينيزي – إيطاليا حوالي 5 مليون يورو – وقع على عقد مدته 5 سنوات داني سيبايوس – وسط إرتكاز – 22 عامًا إسبانيا آرسنال – إنجلترا إعارة حتى يونيه 2020 ألبيرتو سورو – جناح أيسر وصانع ألعاب تحت رأسي الحربة – 20 عامًا إسبانيا ريال سرقسطة – إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 – انضم لصفوف ريال مدريد في يوليو 2019 خافيير سانشيز دي فيليبي – قلب دفاع – 20 عامًا إسبانيا بلد الوليد- إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 خيسيوس فاييخو – قلب دفاع – 22 عامًا إسبانيا ولفرهامبتون – إنجلترا إعارة حتى يونيه 2020 سيرخيو ريجيلون – ظهير أيسر – 22 عامًا إسبانيا إشبيلية – إسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 محمد راموس وادي – حارس مرمى – 19 عامًا إسبانيا بيرمنجهام سيتي – إنجلترا إعارة حتى يونيه 2020 (من ريال مدريد كاستيا)

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