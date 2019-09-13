رياضة | مورينيو يكشف موقفه من تدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف موقفه من تدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق، عن موقفه من العودة إلى القيادة الفنية في نادي ريال مدريد حال عُرض عليه ذلك في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت لإمكانية عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حال رحيل الفرنسي زين الدين زيدان الذي يمر ببداية متعثرة مع ريال مدريد وإصابات كثيرة في صفوف الفريق حتى اللاعبين الجدد.

وقال مورينيو عن إمكانية عودته للريال: "جئت كثيرًا إلى مدريد ولكنكم لم تشاهدونني، نعم أرغب بالعودة لدي ذكريات جميلة ورائعة ولكن الآن أبقى هادئًا وعلينا الانتظار".

وتابع: "كان ريال مدريد أفضل تجربة لي بسبب ما تعلمته كمدرب، كرجل، من الدروس التي أخذتها في حياتي المهنية".

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وتطرق مورينيو للحديث عن مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائلاً: "أنه ظاهرة كروية دون أدنى شك، حالة يجب أن تدرس من الناحية الجينية والعقلية، شخص يفكر فقط في الفوز مراراً وتكراراً فعندما يبلغ 50 عامًا سيكون في المنزل وسيدعوه فيفا لمباراة الأساطير سيلعب ويسجل بالتأكيد".

والجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو قد درب ريال مدريد في الفترة من 2010 حتى 2013 وحقق معه 3 بطولات وهي؛ كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني.

وكانت آخر تجارب مورينيو التدريبية هي مانشستر يونايتد حيث تولى تدريب الفريق في 2016 ثم رحل في منتصف الموسم الماضي نظراً لسوء نتائج الشياطين الحمر ليأتي بعده المدرب الحالي أولي جونار سولشاير.