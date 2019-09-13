رياضة | خالد الغندور يعلن إقامة مباراة السوبر المصري على استاد القاهرة بدون جمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الغندور يعلن إقامة مباراة السوبر المصري على استاد القاهرة بدون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة وبدون حضور جماهيري.

وقال الغندور خلال برنامج الزمالك اليوم، أن مواجهة السوبر بين الزمالك والأهلي ستقام على ستاد القاهرة الدولي بدون جماهير.

وتابع الغندور، أن اتحاد الكرة المصري قرر بشكل نهائي إقامة السوبر على ستاد القاهرة بحضور50 فرد فقط لكل نادي.

وأكمل الغندور أن الأمن رفض إقامة اللقاء بحضور جماهيري في ظل حالة الشحن والتوتر القائمة بين الجمهورين في الوقت الحالي.

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وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن اتحاد الكرة سيسلم 50 دعوة لكل ناد وسيتم توزيعها بمعرفة مجلسي الزمالك والأهلي.

موعد مباراة السوبر المصري

وكان اتحاد الكرة المصري قد حدد يوم 20 سبتمبر موعدا لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، بين بطل المارد الأحمر بطل الدوري موسم 2017-2018، والزمالك بطل كأس مصر 2018.

قرعة الدوري

وأجرى اتحاد الكرة اليوم الخميس قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، والتي من المقرر أن تنطلق في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.