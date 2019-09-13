رياضة | اتحاد الكرة يضع الحل الأمثل لأزمة الأندية بسبب مدرب المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يضع الحل الأمثل لأزمة الأندية بسبب مدرب المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبعد إقتراب إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري من قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر والخروج من دور ال 16، أصبح النادى البورسعيدى فى أزمة بعدما خاض جلال مع الفريق فترة الإعداد وقام بإختيار اللاعبين إستعداداً للموسم الجديد وأيضاً للمشاركة فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ولكن تدرس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى أن تعطى النادى الذى سيتم إختيار مدربه مهلة للتعاقد مع مدرب.
وكان عمرو الجنايني رئيس مجلس الجبلاية الحالي قد أعلن عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم حسن شحاتة المدير الفني التاريخي السابق للمنتخب وحسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي وحسام حسن المدير الفني الحالي لنادي سموحة وإيهاب جلال المدير الفني لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة.
وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب سيكون يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل بعد الإستقرار بشكل كبير على تولى إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري المسؤولية الفنية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وجاء إختيار أحد أيام الاثنين أو الثلاثاء للإعلان بسبب إرتباط النادى المصري ومدربه إيهاب جلال بمباراة الفريق أمام ماليندى بطل زنجبار يوم الاثنين القادم ضمن مباريات الكونفدرالية الإفريقية.