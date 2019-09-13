رياضة | ماندزوكيتش يحسم مستقبله مع يوفنتوس بعد تجاهل ساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماندزوكيتش يحسم مستقبله مع يوفنتوس بعد تجاهل ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم اللاعب الكرواتي ماريو مانذوكيتش لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي مستقبله مع فريقه في الفترة المقبلة من البقاء مع الفريق أو الرحيل وخوض تجربة جديدة في مسيرته.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة ‏ميدياسيت، إن الكرواتي ماريو مانزوكيتش رفض عدّة عروض للعب فى الدوري القطري من عدّة أندية خلال الفترة الماضية ولا يريد خوض تجربة كهذة من أجل المال فقط.

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وتنتهي فترة سوق الإنتقالات الصيفية في قطر خلال الـ30 من شهر سبتمبر الجاري، حيث تستطيع الأندية القطرية التعاقد مع اللاعبين حتّى من أوروبا خلال هذه المدّة.

‏ويفضل ماريو أن يبقى في يوفنتوس حتى فترة سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة، من ثم سيختار الوجهة الأنسب بالنسبة إليه، بعد أن أصبح واضحا أنه خارج حسابات المدرب ماوريسيو ساري.

ويعتمد المدرب الايطالي ماوريسيو ساري على المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين أو لعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كمهاجم صريح في بعض المباريات، ولا يفضل ساري الاعتماد على مانذوكيتش منذ بداية الموسم.