رياضة | أديبايور يكشف سر احتفاله الشهير ضد أرسنال بعد 10 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أديبايور يكشف سر احتفاله الشهير ضد أرسنال بعد 10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب التوجولي اديبايور لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق عن سر احتفاله الشهير ضد جماهير أرسنال بعد تسجيل هدف لفريقه بعد 10 سنوات من هذا الاحتفال المثير للجدل.

وقال ‏اديبايور في تصريحات صحفية : "لقد سجلت واحتفلت لكي اظهر للناس إنها ليست فكرة جيدة أن تسيء لي، وغُرمت 25 الف باوند وحتى لو غُرمت 2 مليون يورو كنت سأكرر هذا الاحتفال مرة أخرى".

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وأضاف : " قبل بضعة اشهر (جماهير ارسنال) يهتفون بإسمي والآن يسيئون لي؟، ولكن لقد وصل عرض من مانشستر سيتي وفينجر والنادي قبلوا العرض، ولم يكن خطأي انا، وصفقوا لكولو توريه وهتفوا ضدي لم افهم لماذا ؟، وعندما يساء لك تصل الى نقطة الانهيار".

وكان التوجولي قد سبق له ولعب في صفوف نادي أرسنال خلال الفترة ما بين 2006 إلى 2009، وانضم لمانشستر سيتي بعد ذلك في الفترة ما بين 2009 إلى 2012.

ووصلت العلاقة بين اديبايور وجماهير الجانرز إلى حالة سيئة بعد تراجع مستواه قبل رحيله عن صفوف النادي، واكمل بذلك ذلك الهجوم الذي تعرض له من قبل الجماهير واحتفاله المثير أمامهم.