رياضة | عبدالله جمعة يقترب من تدعيم الزمالك أمام جينيرسون فوت السنغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالله جمعة يقترب من تدعيم الزمالك أمام جينيرسون فوت السنغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات عبدالله جمعة الظهير الأيسرلفريق الزمالك قاب قوسين أو أدنى من العودة للتشكيلة الأساسية أمام جينيرسون فوت السنغالي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.



وشارك محمد عبد الشافي في التشكيلة الأساسية خلال مباراة بيراميدز التي اقيمت يوم الأحد الماضي في نهائي كأس مصر.



ويدرس الصربي ميتشو المدير الفني للفريق إعادة عبدالله جمعة بدلًا من عبد الشافي بسبب حاجته إلى عنصر السرعة في تلك المواجهة لتفادي أهم أسلحة الفريق المنافس.



في الوقت الذي طالب فيه بعض أعضاء الجهاز المعاون باستمرار عبد الشافي لما يمتلكه من خبرات كبيرة.

يتسم فريق الزمالك في الموسم الجاري بتوافر عدد من أصحاب المهارات الفردية وبشكل مختلف عما كان عليه الوضع من قبل وهو ما يعتبر ميزة إيجابية ويمنح المدير الفني مرونة تكتيكية كبيرة والقدرة على تطبيق أكثر من طريقة لعب في اللقاء، ويضم الفريق بين صفوفه حاليًا أكثر من لاعب ينطبق عليهم لقب الـ"جوكر" وعلى رأسهم الثنائي المغربي المنضم مطلع الموسم الجاري وهما أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وسط إجادة الأول في مركز صانع الألعاب وهو ما لعب فيه خلال أول مباراتين للصربي ميتشو على رأس المسئولية الفنية للفريق، قبل أن يمركزه في مكان آخر وهو الجناح الأيسر، وأجاد اللاعب في المركزين وقدم أداء مميز ليصل إلى قلوب الجماهير في وقت قصير ويصبح من أهم اللاعبين حاليًا.



وهناك مركز ثالث لم يشارك فيه بن شرقي حتى الآن وهو المهاجم الصريح وسط إجادته في ضربات الرأس والقدرة على التحرك بشكل سليم داخل الصندوق والتسجيل من أنصاف الفرص وهو ما يفيد الفريق بشكل كبير.

مواطنه محمد أوناجم لا يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة له حيث يجيد على الأطراف بجانب اللعب في الصندوق وهو ما ظهر خلال تواجده مع فريقه السابق الوداد المغربي والتسجيلات التي شاهدها مسئولي النادي له بإجادته في المنطقة الهجومية بالكامل وهو ما يحتاجه الفريق بشدة لتعويض رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق وديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي والذي كان حل سحري للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق والذي كان يعتمد عليه الأطراف في بعض الأوقات بالإضافة إلى المهاجم الصريح.

