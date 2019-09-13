رياضة | ألفيس يكشف عن حقيقة مفاوضاته مع البارسا في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألفيس يكشف عن حقيقة مفاوضاته مع البارسا في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب البرازيلي دانيل الفيس لاعب فريق ساوباولو الحالي عن حقيقة مفاوضاته مع برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية في شهر أغسطس.

وقال الظهير الأيمن لمنتخب البرازيلي داني الفيس في تصريحات صحفية : " أتيحت لي الفرصة للعودة إلى فريقي يوفنتوس وبرشلونة أيضاً خلال الفترة الماضية".

Advertisements

وتابع : "أنا لا أقرر ما افعله بشكل مفاجئ، واحلل كُل شيء ماذا سيعطيني هذا النادي ؟، هل سيجعلني هذا المكان شخص أفضل ؟، كيف سيجلعني هذا المكان أكثر احترافية ؟".

وعبر الفيس عن سعادته البالغة مع فريق ساوباولو في الفترة الأخيرة، وأنه غير نادم على خوض هذة التجربة الت يستفيد منها بشكل كبير في مسيرته الكروية.

يذكر أن اللاعب البرازيلي قد رحل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع فريق العاصمة الفرنسية وعدم رغبة الطرفين في تجديده لمدة أخرى.