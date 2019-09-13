رياضة | مفاجأة مدوية.. الكشف عن محاولات ريال مدريد الثلاث لخطف "ليفاندوفسكي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. الكشف عن محاولات ريال مدريد الثلاث لخطف "ليفاندوفسكي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة بيلد الألمانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما قامت بالكشف عن تفاصيل جديدة في محاولات مسئولي ريال مدريد الإسباني لضم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وذكرت الصحيفة الألمانية، أن الفريق الملكي حاول التعاقد مع ليفاندوفسكي في ثلاث مرات، أعوام 2013 و2015 و2018، وتم رفض عرض الريال في المرات الثلاث.

وأكدت الصحيفة، أن ليفاندوفسكي لن يستطيع تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد، بعدما قام بتجديد عقده مع الفريق البافاري حتى 2023.

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وكشفت الصحيفة الألمانية، ان الريال حاول ضم ليفاندوفسكي في عام 2013، حينما كان في صفوف دورتموند، وحاول رئيس الريال اقناعه، ولكن اللاعب كان قد اتفق مع إدارة البايرن.

وواصلت الصحيفة، أنه في عام 2015، عقد الريال اجتماعا مع وكيلاء ليفاندوفسكي، ولكن لم ينجح الريال في التوصل لاتفاق مع البايرن.

المرة الثالثة كانت في العام الماضي 2018، وكان يصر ليفا على مغادرة البايرن وتحقيق حلمه باللعب لريال مدريد، ولكن إدارة بايرن ميونيخ رفضت التفاوض بشأن رحيل ليفاندوفسكي.