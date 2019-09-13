رياضة | أخبار برشلونة: تبادل الاتهامات بين ميسي ومسؤولي البرسا.. وصفقة عملاقة على أعتاب برشلونة وميسي يحدد شرطه الوحيد للتجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: تبادل الاتهامات بين ميسي ومسؤولي البرسا.. وصفقة عملاقة على أعتاب برشلونة وميسي يحدد شرطه الوحيد للتجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 12 - 9 - 2019:-

صفقة نارية.. برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم زميل رونالدو

يرغب جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، في أن يضم لاعبين جدد في مركز خط الوسط الهجومي من أجل تدعيم الصفوف وتجديد العناصر في الفريق خاصةً مع احتمال رحيل بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن رغم تأكيد ليونيل ميسي على بقاءه في صفوف برشلونة ولكن بارتوميو يريد أن يضم عناصر جديدة بجانب الليو والاسم المطروح حالياً وبقوة هو البرتغالي برناردو سيلفا والذي سيزيد القوة الهجومية للبلوجرانا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي برشلونة يدركون صعوبة ضم سيلفا من مانشستر سيتي خاصةً أنه من أهم العناصر مع بيب جوارديولا، ولكن اللاعب طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز أن يتأكد من اهتمام النادي الكتالوني هل حقيق أم مجرد استراتيجية لصرف الانتباه عن فشل نيمار أو غيرها من القضايا.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ذكرت منذ أيام اهتمام ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز بضم سيلفا بدلاً من بول بوجبا اللاعب الذي فشلت الإدارة في ضمه خلال انتقالات صيف 2019 ويقال أن مسؤولي الأبيض على استعداد لدفع 120 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاعب مان سيتي.

ويعد سيلفا أحد أبرز العناصر أيضاً في منتخب البرتغال وقد حاز على جائزة أفضل لاعب في دوري الأمم الأوروبية وتم ترشيحه للفوز بجائزة أفضل لاعب في البرتغال ولكن كريستيانو رونالدو حصد الجائزة نظراً لمساهماته في يوفنتوس خلال الموسم الماضي.

ميسي يصدم برشلونة من جديد

ألمح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى إمكانية غيابه عن مواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية: " أنا متأكد من أنني لن ألحق بمباراة فالنسيا، سيكون ذلك من الصعب للغاية".

وأضاف:"سنرى ما إذا كنت سألحق بمواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا أو غرناطة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني".

وتابع:"أشعر بتحسن كنت أعتقد بأنني بخير قبل مباراة ريال بيتيس ولكن أخبرني الأطباء بأنني لازلت أعاني ولا يمكنني المشاركة الآن في المباريات".

واختتم ميسي تصريحاته قائلاً:"سألعب فقط عندما أشعر حقًا بأنني في أحسن حال حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى".

نادي برشلونة يرد على اتهامات ميسي!

رد مسؤولو نادي برشلونة الإسباني على حديث ليونيل ميسي بشأن فشل انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى صفوف البلوجرانا.

وكان ميسي قد قال في حديثه عبر صحيفة "سبورت" الكتالونية: "لا أعرف ما كان يحدث، أعرف فقط الشيء الذي تحدثت فيه مع نيمار وما قاله عن كيفية سير الأمور، أردت حقاً قدومه، ولا أعرف إذا كان النادي يريد التعاقد معه أو لا، ما أعرفه كان يريد العودة".

وتابع: "لا أعرف إذا كان نادي برشلونة لم يفعل كل شيء ممكن من أجل نيمار أم لا، فلم يكن لدي الكثير من المعلومات حول هذه المفاوضات".

وقال تشابي فيلاجوانا عضو مجلس الإدارة في النادي الكتالوني، عن تشكيك ميسي في جدية مفاوضات برشلونة: "لم أكن في مفاوضات مباشرة لكنني أعتقد أن باريس سان جيرمان هم الذين وضعوا كل العوائق أمامنا".

وأضاف: "أي شخص يريد ذلك لكنني لم أفكر في الأمر، فمن الناحية الرياضية نعم أحب نيمار، ليس هناك أي شك، معه على الورق سيكون البارسا قوياً في دوري أبطال أوروبا، ولكن عمليا لا يوجد أي شيء مضمون".

والجدير بالذكر أن نادي برشلونة فشل في الوصول لاتفاق مع باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار هذا الصيف نظراً لمغالاة النادي الفرنسي الذي طلب الحصول على أكثر من 222 مليون يورو.

من جديد.. برشلونة يكشف تفاصيل مثيرة حدثت في مفاوضات نيمار

قال نشافي فيلاجوانا، عضو مجلس إدارة برشلونة، أن فريقه قد فعل كل شيء، من أجل أن يفوز بخدمات نيمار دا سيلفا في الصيف الماضي، ولكن النادي الباريسي هو من رفض بيع اللاعب إلى برشلونة، وظل يماطل حتى تم غلق سوق الإنتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر الماضي.

وتحدث فيلاجوانا عن ما حدث في مفاوضات نيمار وبرشلونة، وقال: "نحن في برشلونة قد فعلنا كل شيء من أجل نيمار، وكذلك النادي الكتالوني، وكذلك نيمار فعل كل شيء من أجل العودة إلى هنا، فقط طرف واحد هو من أوقف هذه الصفقة، هذا الطرف هو باريس سان جيرمان".

أشار عضو مجلس إدارة برشلونة، أن الفريق الكتالوني سوف يحاول من جديد خطف نيمار دا سيلفا في الصيف المقبل، مؤكدًا أن الجميع يعتقد وجود إمكانية كبيرة لحدوث الصفقة في الصيف القادم، خاصة مع أنباء عن وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع النادي الباريسي يسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق في حالة دفع 170 مليون يورو لمصلحة باريس.

ومن جهة أخرى، نقلت الصحف الإسبانية، تصريحات النجم الدولي الإرجنتينين ليونيل ميسي، والتي أكدت فيها بأنه كان يأمل في عودة نيمار من جديد إلى برشلونة، ولكنه لا يتحكم في هذا الأمر، وليس لديه أي سلطات على الإدارة أو الجهاز الفني كما يردد البعض.

ليس ميسي.. بيكهام يستهدف نجم آخر من برشلونة

كشفت تقارير صحفية اسبانية خلال الأيام الماضية، عن إهتمام اسطورة الكرة الإنجليزي ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الاسباني، وضمه لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للتقارير أن "بيكهام" يحاول الضغط على ليونيل ميسي لمغادرة برشلونة والإنتقال للدوري الأمريكي، حيث يعتبره جزء هام في مشروعه الجديد مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، ويسعي النجم الإنجليزي لاستغلال البند الموجود في عقد "ليو" بإمكانية رحيله عن البرسا مجانًا في نهاية الموسم الحالي، لإقناعة بالإنضمام لصفوف ميامي.

إذاعة "الراك 1" الاسبانية فجرت مفاجأة مدوية اليوم الخميس، بعدما أكدت أن ديفيد بيكهام لا يستهدف التعاقد مع ليونيل ميسي فقط من صفوف نادي برشلونة، بل يضع لاعبًا آخر ضمن خطط صفقات المستهدفة من النادي الكتالوني في المرحلة القادمة.

وأوضحت الإذاعة الاسبانية أن "بيكهام" قد حط رحاله في برشلونة خلال الفترة الحالية لأسباب غير معلومة، ولكن اتضح اليوم أهداف النجم الإنجليزي، حيث يريد التعاقد مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز لاعبا الفريق الكتالوني، وضمهما لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وتحاول إدارة نادي برشلونة الاسباني تمديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مدي الحياة، مع إعطائه حرية الرحيل عن النادي وقتما يريد، مع عودته بالمستقبل للعمل داخل صفوف النادي الكتالوني.

ميسي يجيب.. هل يرحل عن صفوف برشلونة في نهاية الموسم ؟

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني عن حقيقة رحيله عن صفوف البارسا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه طلب من مسئولي الفريق بعض المطالب خلال المواسم القادمة.

وكانت قد أشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن عقد ميسي يتضمن بندا يسمح له بمغادرة النادي الكتالوني مع نهاية أي موسم، حال أراد ذلك لكن بشرط وحيد وهو اللعب في نادي غير أوروبي.

وقال ميسي في تصريحات حسب صحيفة "دياريو سبورت" : "لا ابحث عن الرحيل من صفوف برشلونة، ولكن لابد من وجود مشروع قوي يجعل الفريق يفوز بجميع البطولات، وشرط الرحيل في عقدي لا يعني لي شيئا".

وواصل : "الآن افكر في الفوز بالبطولات مع برشلونة وتكوين فريق قوي ينافس في السنوات المقبلة، وطالما جسدي وعقلي يسمحا لي بممارسة كرة القدم سوف أساعد البارسا في الفوز بالمباريات دائما".

وأضاف : "لسا خائفا من البداية السيئة لبرشلونة في الدوري الإسباني، ولكننا قادرين على تعويض خسارة النقاط الماضية، ونضع تركيزنا هذا الموسم للفوز بدوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ فترة طويلة".

وأكمل ميسي : "استفدنا بشكل كبير من اخر نسختين في دوري أبطال أوروبا أمام روما وليفربول، وهذا يعني أن لا يوجد مستحيل في كرة القدم وان النتائج في مباريات الذهاب ليست كافية".

وتابع عن إصابته : "اتعافى بشكل جيد من الإصابة التي تعرضت لها في بداية الموسم، واقترب من العودة لخوض المباريات مع برشلونة".

ميسي يتهم برشلونة بالتقصير في صفقة ضم نيمار

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مع سيطرة نقل نيمار المحتملة إلى برشلونة على عناوين الصحف الصيفية، يشعر كابتن الفريق ليونيل ميسي أنه كان بإمكان النادي فعل الكثير لإعادة الجناح البرازيلي.

مع استمرار المفاوضات حتى الساعات الأخيرة من نافذة الانتقالات ، لم يتم الاتفاق على أي صفقة وسيظل نيمار قائماً في باريس سان جيرمان في المستقبل المنظور.

قال ميسي لصحيفة "سبورت"الإسبانية: "كنت أتمنى لو انضم نيمار إلى النادي". "بصراحة ، لا أعرف ما إذا كان برشلونة قد بذل كل ما في وسعه لضمان عودته".

وتابع ميسي:" فمن المؤكد أن التفاوض مع باريس سان جيرمان ليس بالأمر السهل. "على المستوى الرياضي ، يعد نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم. وكان النادي قد قفز أيضًا من حيث مستوى حقوق الصور والجهات الراعية ".

وأضاف قائد برشلونة: "لم أطلب أبدًا توقيع نيمار. كل ما فعلته هو إبداء رأيي: "أنا لست خائب الأمل [لأنه لم يوقع] لدينا فريق رائع ، يمكنه التنافس على كل شيء ، حتى بدون نيمار".

وفيما يتعلق بمستقبل ميسي مع لقد أخفى الكشف الأخير عن فقرة في عقده تسمح له بمغادرة برشلونة في نهاية الموسم ، وقال ميسي "هذا منزلي وأنا لا أريد الرحيل". "لكنني أريد الفوز".

رغم تصريحاته.. شرط "ميسي" الوحيد للتجديد لبرشلونة

قلل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني من جهود إدارة ناديه لاستعادة نيمار داسيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونقل ميسي لصحيفة "سبورت" الإسبانية أنه ليس متأكدًا تمامًا من أن إدارة برشلونة بذلت كل ما في وسعها لضم نيمار مشيرًا إلى أن النادي بإمكانه القيام بالمزيدة لإعادة اللاعب ونجاح الصفقة.

وقال ميسي إنه يتمنى عودة نيمار من جديد إلى صفوف برشلونة رغم صعوبة المفاوضات مع باريس سان جيرمان للاستغناء عن اللاعب.

وأوضح ميسي أن نيمار من أفضل اللاعبين على مستوى العالم قائلًا: "لم أطلب التعاقد مع نيمار فكل ما قمت به هو إبداء رأيي في مسألة استعادة نيمار مرة أخرى عندما طلبت الإدارة مني ذلك".

وأضاف عن رحيله: "لا أستطيع تأكيد أي شيء حقاً ، لأنه يوجد في العقود شرط للسرية ولا يمكن التحدث عن أي شيء ، واذا تحدثت سوف أكسر هذا الشرط.. ما يمكنني قوله هو أنني أريد أن أكون في برشلونة وأن أعتزل هنا لأن هذا هو منزلي.. لا أريد أن يكون لدي عقد طويل لأنني أريد أن أكون جيدًا من الناحية البدنية وأن ألعب وأن أكون مهماً وأرى أن هناك مشروعاً رابحاً، أريد أن استمر في الفوز بالأشياء في النادي".

"ميسي" يتحدث عن السر الكبير في السقوط أمام ليفربول

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة عن رأيه في ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وحجم المنافسة على لقب الليجا الموسم الحالي.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "آس": "أعتقد ان الكل قام بتعاقدات جيدة، أتلتيكو قام بتحضير وتعاقدات جيدة جداً، وأيضاً ريال مدريد تعاقد مع لاعبين مهمين مثل هازارد.. جميع الأندية كانت لديها تعاقدات مهمة يوفنتوس ومانشستر سيتي، بشكل عام كل الأندية اصبحت أكثر توازناً وتزداد قوة".

وتطرق للحديث عن خسارة فريقه المذلة أمام ليفربول في الأنفيلد وخروجه من دوري الأبطال الموسم الماضي: "لقد جئنا من خيبة أمل كبيرة في الانفيلد، تحدثت بالفعل عن هذا ولكن ربما لم ـأشرح أبداً ما يجب أن تتعلمه من مباريات مثل الأنفيلد وروما ليس من المُباراة ولكن ما عشناه".

وزاد ميسي: لا تقول إنني سوف أتأهل عندما تحصل على نتيجة جيدة في الذهاب يمكن أن تخرج في الإياب.. الملاعب الإنجليزية تساعد كثيراً في ديناميات الفريق إذا سارت الأمور بشكل جيد".

وتابع ميسي: "الفوز بدوري الأبطال يجب أن تسجل دائماً وخاصة بعيداً عن ملعبك وهذا ما أتذكره عندما فزنا بالأبطال كنا نسجل دائماً خارج ملعبنا وكنا متفوقين على الجميع، اذا لم تسجل على ملعب خصمك فيصبح الأمر صعب.. أعتقد ذلك ، كنا نعرف هذا الشيء لأنه واضح بالفعل ولكن في تلك المباراة كانت أكثر وضوحاً ، التسجيل في ملعب خصمك هو الخطوة المهمة".

برشلونة يرفض التضحية بـ"نيمار"

كشف والد نيمار داسيلفا عن مفاجأة سارة لجماهير برشلونة الإسباني، بشأن رحيل ابنه عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال والد نيمار في تصريحاته لوسائل الإعلام إن المفاوضات مع برشلونة بشأن نيمار لم تنته بعد كما أوضح رغبة ابنه في العودة لللبلوجرانا قائلاً: "البرازيلي لا يبقى في المكان الذي يشعر خلاله بالسعادة، والفترة الأسعد كانت في برشلونة".

وصرح خافيير بورداس الذي يقوم بالتفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قائلاً: "بما أن نيمار يرغب في الرجوع، سنفعل ما يمكنا القيام به لكي يعود"، مضيفًا: "لم يكن نيمار مناسبًا لباريس، لقد كان من الخطأ الذهاب إلى هناك".

كما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن ليوناردو يريد التخلص من نيمار هذا الشتاء، الأمر الذي يؤكد تصريحات والد نيمار.

برشلونة يدخل صراع التعاقد مع موهبة بايرن ليفركوزن

بدأ مسئولو فريق برشلونة في التفكير بالتعاقد مع الموهبة الألمانية الجديدة كاي هافيرتز لاعب فريق بايرن ليفركوزن خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم خط الهجوم في الفريق. وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة‏ الآس، إن البارسا موجود بمعركة الفوز بخدمات اللاعب كاي هافيرتز، ولكن باير ليفركوزن يطلب 100 مليون يورو للتفريط في اللاعب. وكان قد شارك اللاعب الشاب مع ليفركوزن بالموسم الماضي في الدوري الالماني خلال 34 مباراة، ونجح من خلالها تسجيل 17 هدفا لفريقه وصناعة 3 أهداف لزملائه في النادي. وصنع هافيرتز الهدف الثاني لمنتخب ألمانيا في المباراة الأخيرة التي جمعت بينه وبين منتخب ايرلندا الشماليه في تصفيات يورو 2020، حيث سجل جانبري الهدف الثاني من صناعته في الدقيقة 89 من اللقاء. ويتنافس البارسا مع فريقي بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي للظفر بخدمات اللاعب، وذلك بعد فشل الفريق الكاتالوني في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا في آخر أيام الميركاتو الصيفي.

برشلونة يرد علي إتهامات "ميسي" بشأن التقصير في صفقة "نيمار"

علق جوسيب فيفيس المتحدث الرسمي لنادي برشلونة الاسباني، علي تصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني، والذي حاول من خلالها التشكيك في جهود إدارة البرسا برئاسة جوسيب بارتوميو في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان في سوق الإنتقالات الصيفية الماضي. وكان "ميسي" قد صرح لصحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم الخميس : "لا أعرف إذا كان نادي برشلونة يريد التعاقد مع "نيمار" أو لا، ما أعرفه أنه كان يريد العودة للنادي الكتالوني". وأضاف: " لا أعرف إذا كان نادي برشلونة لم يفعل كل شيء ممكن من أجل نيمار أم لا، فلم يكن لدي الكثير من المعلومات حول هذه المفاوضات". وقال "فيفيس" تعليقًا على تصريحات "ميسي": " لا يوجد أي خلاف مع ميسي داخل برشلونة، العلاقة بينه وإدارة النادي الكتالوني قوية، وهناك تواصل بين النجم الأرجنتيني والإدارة، والمسافات ليست بعيدة بينهما، ميسي بجانبنا ونحن فخورين به، وأعلم أنه يقدر جهود النادي بطريقة مثيرة للاهتمام". أما بخصوص تصريحات "ميسي" حول صفقة "نيمار": " لا نريد التصرف بغموض حول صفقة "نيمار"، وتصريحات ميسي جاءت نتيجة عدم علمه بالتفاصيل الكاملة للمفاوضات مع النادي الباريسي لضم اللاعب البرازيلي، ولكن الحقيقة أن المفاوضات مع باريس سان جيرمان كانت صعبة للغاية وبذلنا كل ما بوسعنا لضم اللاعب". وأتم تصريحاته: " إدارة برشلونة تتفق مع ليونيل ميسي في ضرورة تكوين فريق قوي للبرسا".

"ماركا" تكشف خطة برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء