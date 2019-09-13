رياضة | من بينهم نجم ليفربول.. زيدان طلب من بيريز ضم 6 لاعبين!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من بينهم نجم ليفربول.. زيدان طلب من بيريز ضم 6 لاعبين! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين التي طلب زين الدين زيدان التعاقد معها عند قدومه إلى ريال مدريد في مارس الماضي حيثُ اشترط على فلورنتينو بيريز التعاقد مع هؤلاء من أجل عمل تغييرات جديدة في تشكيلة النادي الملكي.

وأوضحت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن زيدان مهتم بعدد من اللاعبين وطلب بالفعل التعاقد معهم وهم كالآتي؛ "نجولو كانتي، بول بوجبا وإيدين هازارد وكيليان مبابي وفيرلاند ميندي وأخيراً السنغالي ساديو ماني".

ونجحت إدارة ريال مدريد في التعاقد مع اثنين فقط من قائمة طلبات زيدان خلال فترة انتقالات صيف 2019 وهما؛ هازارد من تشيلسي وفيرلاند ميندي الظهير الأيسر من ليون الفرنسي.

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ويرغب الفرنسي زيدان في ضم كانتي لأنه يحتاج لمحور دفاعي بقيمة الفرنسي من أجل إبعاد كاسميرو عن التشكيلة الأسياسية بينما بول بوجبا لم يتم الاتفاق بسبب طلبات مانشستر يونايتد فيما سيضطر مسؤولي الريال انتظار كيليان مبابي للصيف المقبل أما السنغالي ماني مستبعد التعاقد معه هذه الفترة لصعوبة التفاوض مع ليفربول.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد حاول الاستفسار عن كانتي لكن إدارة تشيلسي كانت صريحة وصارمة وقالت "لا" بشكل واضح، لذلك قامت الإدارة المدريدية بالاتفاق الشفهي من أجل اللاعب الفرنسي حال تم طرحه في السوق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كانتي قد جدد عقده مع تشيلسي حتى 30 يونيو 2023، وهو التاريخ الذي سيصل خلاله لسن 32 عامًا، بعقد قدره 9 ملايين يورو لكل موسم، وعلى الرغم من دعوات زيدان لإقناعه، فإن أولوية اللاعب هي الاستمرار في لندن.