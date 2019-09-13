رياضة | برشلونة يدخل صراع التعاقد مع موهبة بايرن ليفركوزن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يدخل صراع التعاقد مع موهبة بايرن ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو فريق برشلونة في التفكير بالتعاقد مع الموهبة الألمانية الجديدة كاي هافيرتز لاعب فريق بايرن ليفركوزن خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم خط الهجوم في الفريق.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة‏ الآس، إن البارسا موجود بمعركة الفوز بخدمات اللاعب كاي هافيرتز، ولكن باير ليفركوزن يطلب 100 مليون يورو للتفريط في اللاعب.

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وكان قد شارك اللاعب الشاب مع ليفركوزن بالموسم الماضي في الدوري الالماني خلال 34 مباراة، ونجح من خلالها تسجيل 17 هدفا لفريقه وصناعة 3 أهداف لزملائه في النادي.

وصنع هافيرتز الهدف الثاني لمنتخب ألمانيا في المباراة الأخيرة التي جمعت بينه وبين منتخب ايرلندا الشماليه في تصفيات يورو 2020، حيث سجل جانبري الهدف الثاني من صناعته في الدقيقة 89 من اللقاء.

ويتنافس البارسا مع فريقي بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي للظفر بخدمات اللاعب، وذلك بعد فشل الفريق الكاتالوني في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا في آخر أيام الميركاتو الصيفي.