رياضة | كونتي يخطط لتغير خطته مع الإنتر أمام أودينيزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يخطط لتغير خطته مع الإنتر أمام أودينيزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط المدرب الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان لتغير خطته في الفترة المقبلة مع فريقه، وذلك من أجل الاستفادة بشكل أكبر من المهارات في الخط الهجومي بالكالتشيو

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة ‏سكاي، إن كونتي خلال الجلسات التدريبية لهذا الاسبوع اعتمد على رسم 3-4-3 بتواجد ثلاثي هجومي مكون من سانشيز - لوكاكو - بوليتانو، وهو الرسم البديل للتشكيل المفضل 3-5-2 الذي اعتمد عليها خلال أول مباراتين بالدوري الإيطالي.

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ويحتل فريق إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين بالبطولة، ويتقاسم فريقي يوفنتوس وتورينو مع الإنتر الصدارة بنفس الرصيد ولكن يتفوق فريق كونتي بفارق الأهداف.

وكان قد فاز الإنتر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على. فريق كالياري خارج ملعبه في الجولة الماضية، بعد مباراة صعبة بين الفريقين حسمها لوكاكو في الدقائق الأخيرة عن طريق ركلة جزاء.

بينما حقق فوزا كبير على فريق ليتشي بالجولة الأولى على ملعب السان سيرو بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.