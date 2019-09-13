رياضة | باريس سان جيرمان يكشف موقف مبابي وكافانى من المشاركة أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يكشف موقف مبابي وكافانى من المشاركة أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادى باريس سان جيرمان الفرنسي عن موقف نجمي الفريق الأوروجويانى إديسون كافانى والفرنسي كيليان مبابي من المشاركة مع الفريق أمام ريال مدريد الإسبانى فى الجولة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا والتى ستنطلق الشهر الجارى.

وأعلن النادى الباريسي خلال بيان رسمي اليوم، الخميس، أن المهاجم الأوروجويانى للفريق إديسون كافانى سيعود للتدريبات الجماعيه تدريجياً خلال الإسبوع القادم بعد تحسن حالته وانه أصبح قادر على العودة للتدريبات.

بينما عن موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي أعلن الفريق الباريسي أن مبابي سيشارك أيضاً خلال الإسبوع القادم مع الفريق فى التدريبات الجماعية، مما يؤكد إقتراب اللاعبين من اللعب أمام ريال مدريد فى إنطلاقة الفريق فى بطولة دورى أبطال أوروبا.

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بينما أصبح الثنائي كيرير ودراكسلر لاعبو الفريق الفرنسي من الصعب لحاقهم بمواجهة ريال مدريد بسبب الإصابة التى لحقت بهم مؤخراً وأدت لغيابهم عن منتخب بلادهم ألمانيا خلال التوقف الدولى الحالى.

وكان مبابي وكافانى قد أصيبوا خلال لقاء باريس سان جيرمان وتولوز فى مباريات الدورى الفرنسي والتى انتهت بفوز البي اس جى برباعيه دون رد.

ويذكر أن باريس سان جيرمان سيواجه فىيق ستراسبورج يوم السبت القادم فى بطولة الدورى الفرنسي فى إطار مباريات الجولة الخامسة ثم يبدأ الإستعدادات لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء بدورى الأبطال.