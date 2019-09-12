شكرا لقرائتكم خبر عن هيجوين: أردت العودة إلى يوفنتوس من اليوم الأول والان مع التفاصيل
يشعر جونزالو هيجوين مجددًا في يوفنتوس بعد فترات صعبة من الإعارة في موسم 2018/19 لميلان وتشيلسي.
وشهد المهاجم عودته إلى السيدة العجوز بأداء مثير للإعجاب في أول مباراتين له ، خاصة ضد نابولي ومنافسيه السابقين بعد بداية إيجابية للموسم ، تحدث المهاجم الأرجنتيني عن سعادته للعودة إلى نادي والديه ،
وقال لصحيفة Sky Sport Italia: "لم يكن الموسم الماضي سهلاً ، وأنا سعيد لوجودي في يوفنتوس. عندما عدت ، لم يخبرني أحد بأي شيء ، عدت إلى العمل ، وأثبت الجودة. "أردت العودة إلى يوفنتوس منذ اليوم الأول.
وتابع : "أشعر بالسعادة والسعادة" ، قال هيجوين. بعد فوز نابض 4-3 على نابولي ، أوضح هيجوين كيف أن المنافس الأكبر هو في الواقع أنفسهم وليس من أمثال ميلان ، روما أو الجانب الذي هزموه للتو.
وأضاف: "المنافس الكبير ليوفنتوس وقال: "يوفنتوس هو نفسه. يجب على يوفنتوس أن يتبع هذا المسار. هذه هي الطريقة للوصول إلى أهدافنا ، والثقة في أنفسنا." الآن ، بعد لم الشمل مع كريستانو رونالدو وأخذ قميص رقم 21 لتذكر ابنته بعد الولادة ، يتطلع هيجوين إلى الموسم المقبل في دوري الأبطال .
وأكمل: "إنها أجمل منافسات اللعب." "عندما لعبت مع كريستيانو في مدريد ، كان أصغر سناً. الآن ، هو لاعب أكثر اكتمالاً. أنا سعيد بالعودة ألعب معه. "قررت أن أترك الرقم 9 واخترت رقم 21 لأن ابنتي ولدت في ذلك اليوم."
واختتم: إنها طريقة لأخذها معي دائمًا. لقد كان قرارًا صادقًا ، في الوقت الحالي ، يحضرني الحظ "، أضاف هيجوين.
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