شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يشتاق للعودة للملاعب والان مع التفاصيل
انتقل كيليان مبابي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مقطع فيديو عن نفسه يتدرب بشكل فردي أثناء تعافيه من إصابة في الفخذ.
وحذر الفرنسي من خلال منصبه من أن عودته إلى العمل ستكون وشيكة ، حيث سيواجه باريس سان جيرمان ريال مدريد يوم الأربعاء ، في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ومع ذلك ، من غير المتوقع أن يتدرب مابابي مع بقية المجموعة حتى الأسبوع المقبل ، باستثناء أي ظروف غير متوقعة لن يشارك فيها في اللقاء ضد فريق زين الدين زيدان.
وفي الوقت نفسه ، تعافى إدينسون كافاني بالكامل من فريقه اصابة في الفخذ وقد يحصل على بعض الوقت في اللعب ضد ستراسبورج يوم السبت ، في حين تم استبعاد تيلو كيرير وجوليان دراكلر من المباراة مع لوس بلانكوس.
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